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Военное правительство Израиля одобрило расширение операции в Рафахе
Военное правительство Израиля одобрило расширение операции в Рафахе - РИА Новости, 10.05.2024
Военное правительство Израиля одобрило расширение операции в Рафахе
Узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе, сообщила государственная радиостанция Kan. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:48
2024-05-10T16:48
2024-05-10T19:18
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая — РИА Новости. Узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе, сообщила государственная радиостанция Kan.Подчеркивается, что это решение приняли еще на заседании в четверг.Кроме того, министры подтвердили мандат переговорщиков для продолжения контактов с целью заключения сделки о временном прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.Операция в Рафахе продолжается на фоне угроз из Белого дома прекратить поставки оружия Израилю из-за несогласия США и других стран, а также ООН с целесообразностью ее проведения.В среду шеф Пентагона Ллойд Остин уточнил, что приостановка коснулась только одной партии военной помощи. Позднее президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN пригрозил, что остановит поставки Тель-Авиву авиационных бомб и артиллерийских снарядов, если военная операции расширится на Рафах, чего, по его словам, пока не произошло.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у страны достаточно сил, чтобы воевать в одиночку в случае возможного прекращения американских военных поставок. По убеждению Нетаньяху и военного руководства еврейского государства, операция в Рафахе необходима для достижения всех заявленных целей войны в секторе Газа, так как этот город — последний оплот радикального палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20240509/rafakh-1944479814.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Военное правительство Израиля одобрило расширение операции в Рафахе
Kan: военное правительство Израиля одобрило расширение операции ЦАХАЛ в Рафахе