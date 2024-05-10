Рейтинг@Mail.ru
Военное правительство Израиля одобрило расширение операции в Рафахе - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 10.05.2024 (обновлено: 19:18 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/operatsiya-1945136268.html
Военное правительство Израиля одобрило расширение операции в Рафахе
Военное правительство Израиля одобрило расширение операции в Рафахе - РИА Новости, 10.05.2024
Военное правительство Израиля одобрило расширение операции в Рафахе
Узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе, сообщила государственная радиостанция Kan. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:48
2024-05-10T19:18
в мире
израиль
рафах (провинция)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931207019_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d28f72cb68f2dc557ed1adb9ebea2ab.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая — РИА Новости. Узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе, сообщила государственная радиостанция Kan.Подчеркивается, что это решение приняли еще на заседании в четверг.Кроме того, министры подтвердили мандат переговорщиков для продолжения контактов с целью заключения сделки о временном прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.Операция в Рафахе продолжается на фоне угроз из Белого дома прекратить поставки оружия Израилю из-за несогласия США и других стран, а также ООН с целесообразностью ее проведения.В среду шеф Пентагона Ллойд Остин уточнил, что приостановка коснулась только одной партии военной помощи. Позднее президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN пригрозил, что остановит поставки Тель-Авиву авиационных бомб и артиллерийских снарядов, если военная операции расширится на Рафах, чего, по его словам, пока не произошло.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у страны достаточно сил, чтобы воевать в одиночку в случае возможного прекращения американских военных поставок. По убеждению Нетаньяху и военного руководства еврейского государства, операция в Рафахе необходима для достижения всех заявленных целей войны в секторе Газа, так как этот город — последний оплот радикального палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20240509/rafakh-1944479814.html
https://ria.ru/20240510/konflikt-1915630213.html
израиль
рафах (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931207019_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3879d06be9bafb61245b0700848c90e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Военное правительство Израиля одобрило расширение операции в Рафахе

Kan: военное правительство Израиля одобрило расширение операции ЦАХАЛ в Рафахе

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая — РИА Новости. Узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе, сообщила государственная радиостанция Kan.
Подчеркивается, что это решение приняли еще на заседании в четверг.
Последствия удара по Рафаху - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
"Грядет катастрофа". США подставил ключевой союзник
9 мая, 08:00
Кроме того, министры подтвердили мандат переговорщиков для продолжения контактов с целью заключения сделки о временном прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.
Операция в Рафахе продолжается на фоне угроз из Белого дома прекратить поставки оружия Израилю из-за несогласия США и других стран, а также ООН с целесообразностью ее проведения.
В среду шеф Пентагона Ллойд Остин уточнил, что приостановка коснулась только одной партии военной помощи. Позднее президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN пригрозил, что остановит поставки Тель-Авиву авиационных бомб и артиллерийских снарядов, если военная операции расширится на Рафах, чего, по его словам, пока не произошло.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у страны достаточно сил, чтобы воевать в одиночку в случае возможного прекращения американских военных поставок. По убеждению Нетаньяху и военного руководства еврейского государства, операция в Рафахе необходима для достижения всех заявленных целей войны в секторе Газа, так как этот город — последний оплот радикального палестинского движения ХАМАС.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильРафах (провинция)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала