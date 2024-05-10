https://ria.ru/20240510/operatsiya-1945136268.html

Военное правительство Израиля одобрило расширение операции в Рафахе

Военное правительство Израиля одобрило расширение операции в Рафахе - РИА Новости, 10.05.2024

Военное правительство Израиля одобрило расширение операции в Рафахе

Узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе, сообщила государственная радиостанция Kan. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:48

2024-05-10T16:48

2024-05-10T19:18

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рафах (провинция)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая — РИА Новости. Узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе, сообщила государственная радиостанция Kan.Подчеркивается, что это решение приняли еще на заседании в четверг.Кроме того, министры подтвердили мандат переговорщиков для продолжения контактов с целью заключения сделки о временном прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.Операция в Рафахе продолжается на фоне угроз из Белого дома прекратить поставки оружия Израилю из-за несогласия США и других стран, а также ООН с целесообразностью ее проведения.В среду шеф Пентагона Ллойд Остин уточнил, что приостановка коснулась только одной партии военной помощи. Позднее президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN пригрозил, что остановит поставки Тель-Авиву авиационных бомб и артиллерийских снарядов, если военная операции расширится на Рафах, чего, по его словам, пока не произошло.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у страны достаточно сил, чтобы воевать в одиночку в случае возможного прекращения американских военных поставок. По убеждению Нетаньяху и военного руководства еврейского государства, операция в Рафахе необходима для достижения всех заявленных целей войны в секторе Газа, так как этот город — последний оплот радикального палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20240509/rafakh-1944479814.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году