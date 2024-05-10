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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 10.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:07 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/opasnost-1945176158.html
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 10.05.2024
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T22:07
2024-05-10T22:07
липецкая область
игорь артамонов
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Режим воздушной опасности введен в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. "Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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липецкая область, игорь артамонов, безопасность
Липецкая область, Игорь Артамонов, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Артамонов: в Липецкой области ввели режим воздушной опасности

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛипецк
Липецк - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Режим воздушной опасности введен в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
"Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьИгорь АртамоновБезопасность
 
 
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