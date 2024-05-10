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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:04 10.05.2024 (обновлено: 22:07 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/opasnost-1945176019.html
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.05.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T22:04
2024-05-10T22:07
воронежская область
специальная военная операция на украине
александр гусев (губернатор)
происшествия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев."Уважаемые жители Воронежской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html
воронежская область
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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Воронежская область, Специальная военная операция на Украине, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Уважаемые жители Воронежской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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6 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Происшествия
 
 
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