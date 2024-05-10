https://ria.ru/20240510/opasnost-1945174627.html

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.05.2024

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T21:55

2024-05-10T21:55

2024-05-10T21:58

курская область

технологии

роман старовойт

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240506/kiev-1943721175.html

курская область

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курская область, технологии, роман старовойт