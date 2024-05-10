https://ria.ru/20240510/opasnost-1945174627.html
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.05.2024
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T21:55
2024-05-10T21:55
2024-05-10T21:58
курская область
технологии
роман старовойт
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
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курская область, технологии, роман старовойт
Курская область, Технологии, Роман Старовойт
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Старовойт: в Курской области объявили опасность атаки БПЛА