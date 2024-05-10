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В Белгороде и Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 10.05.2024
В Белгороде и Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T13:59
2024-05-10T13:59
2024-05-10T13:59
происшествия
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вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранее ракетная опасность была объявлена в 11.57 мск. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В Белгороде и Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: в Белгороде и Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности