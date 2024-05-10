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В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 10.05.2024

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности

Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T12:14

2024-05-10T12:14

2024-05-10T12:16

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

белгородская область

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Предыдущий сигнал ракетной опасности объявляли в 11.34 мск и отменили в 11.35 мск. "В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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