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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 10.05.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе в 11.34 мск, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T11:36
2024-05-10T11:36
2024-05-10T11:44
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе в 11.34 мск, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении.Позже в 11.35 мск сигнал ракетной опасности был отменен.
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белгород, белгородский район, безопасность, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Безопасность, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность