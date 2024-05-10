https://ria.ru/20240510/opasnost-1945063425.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 10.05.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T09:42

2024-05-10T09:42

2024-05-10T09:42

белгород

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранее режим ракетной опасности вводился в 9.19 мск. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородская область

белгородский район

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