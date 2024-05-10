https://ria.ru/20240510/opasnost-1945045613.html

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 10.05.2024

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА в Курской области, объявленная почти шесть часов назад, отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T04:55

2024-05-10T04:55

2024-05-10T04:56

специальная военная операция на украине

курская область

россия

безопасность

роман старовойт

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА в Курской области, объявленная почти шесть часов назад, отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.Опасность атаки беспилотников в Курской области была объявлена 9 мая в 22.57 мск."Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Старовойт.

https://ria.ru/20240510/npz-1945045486.html

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курская область, россия, безопасность, роман старовойт