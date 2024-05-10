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В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 10.05.2024
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА в Курской области, объявленная почти шесть часов назад, отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T04:55
2024-05-10T04:55
2024-05-10T04:56
специальная военная операция на украине
курская область
россия
безопасность
роман старовойт
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА в Курской области, объявленная почти шесть часов назад, отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.Опасность атаки беспилотников в Курской области была объявлена 9 мая в 22.57 мск."Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Старовойт.
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курская область, россия, безопасность, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность, Роман Старовойт
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
Старовойт: в Курской области отменили опасность атаки беспилотников