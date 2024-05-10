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В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 10.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:55 10.05.2024 (обновлено: 04:56 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/opasnost-1945045613.html
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 10.05.2024
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА в Курской области, объявленная почти шесть часов назад, отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T04:55
2024-05-10T04:56
специальная военная операция на украине
курская область
россия
безопасность
роман старовойт
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА в Курской области, объявленная почти шесть часов назад, отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.Опасность атаки беспилотников в Курской области была объявлена 9 мая в 22.57 мск."Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Старовойт.
https://ria.ru/20240510/npz-1945045486.html
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курская область, россия, безопасность, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность, Роман Старовойт
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

Старовойт: в Курской области отменили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс
Зенитно-ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитно-ракетный комплекс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА в Курской области, объявленная почти шесть часов назад, отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
Опасность атаки беспилотников в Курской области была объявлена 9 мая в 22.57 мск.
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"Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Старовойт.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБезопасностьРоман Старовойт
 
 
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