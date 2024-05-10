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В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 10.05.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности, объявленный в Белгороде и Белгородском районе менее 10 минут назад, отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T00:33

2024-05-10T00:33

2024-05-10T00:39

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

белгородская область

россия

безопасность

вячеслав гладков

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности, объявленный в Белгороде и Белгородском районе менее 10 минут назад, отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе в 0.23 по мск."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

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