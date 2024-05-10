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В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 10.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:33 10.05.2024 (обновлено: 00:39 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/opasnost-1945036988.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 10.05.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности, объявленный в Белгороде и Белгородском районе менее 10 минут назад, отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T00:33
2024-05-10T00:39
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
белгородская область
россия
безопасность
вячеслав гладков
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности, объявленный в Белгороде и Белгородском районе менее 10 минут назад, отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе в 0.23 по мск."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородский район
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белгород, белгородский район, белгородская область, россия, безопасность, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Россия, Безопасность, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Владимир Корнев
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности, объявленный в Белгороде и Белгородском районе менее 10 минут назад, отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе в 0.23 по мск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районБелгородская областьРоссияБезопасностьВячеслав Гладков
 
 
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