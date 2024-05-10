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Пришлось обмануть Киев. На Украине раскрыли, чего испугались офицеры ВСУ

Пришлось обмануть Киев. На Украине раскрыли, чего испугались офицеры ВСУ - РИА Новости, 10.05.2024

Пришлось обмануть Киев. На Украине раскрыли, чего испугались офицеры ВСУ

Увольнения инициативных командиров бригад ВСУ привели к тому, что офицеры боятся сообщать командованию о тяжелой ситуации на поле боя, заявил в своем видеоблоге РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T03:20

2024-05-10T03:20

2024-05-10T03:20

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Увольнения инициативных командиров бригад ВСУ привели к тому, что офицеры боятся сообщать командованию о тяжелой ситуации на поле боя, заявил в своем видеоблоге главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов."Они (командиры подразделений ВСУ. — Прим. ред.) боятся докладывать командованию достоверную обстановку, как только возникает кризис. Для того, чтобы их не уволили", — рассказал он.По словам журналиста, страх украинских офицеров вызван привычкой верховного командования увольнять инициативных командиров бригадного уровня, которые не стесняются докладывать о тяжелом положении ВСУ. Как подчеркнул Бутусов, недостоверные донесения регулярно приводят к неверной оценке ситуации на поле боя и ошибочных представлениях о возможностях украинской армии."С управлением, с достоверными докладами – у нас с этим большая проблема", — признал Бутусов.Ранее в распоряжение РИА Новости попал приказ об укреплении дисциплины, подписанный главкомом ВСУ Александром Сырским, в котором говорится, что украинские военные не подчиняются приказам, угрожают командирам, дезертируют, оставляют поле боя и отказываются вести огонь.В начале марта после сдачи Авдеевки Сырский анонсировал кадровые перестановки в среди командиров ВСУ из-за плохого "владения обстановкой". Позднее стало известно о смене командира 47-й механизированной бригады, которая считается элитной. Как писало украинское издание "Страна", причины увольнения поняли не все солдаты подразделения.

https://ria.ru/20240427/vsu-1942774614.html

https://ria.ru/20240509/vsu-1944955901.html

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в мире, украина, юрий бутусов, вооруженные силы украины