Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при обстреле нефтебазы в Ровеньках возросло до трех человек - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:08 10.05.2024 (обновлено: 23:26 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/obstrel-1945182329.html
Число погибших при обстреле нефтебазы в Ровеньках возросло до трех человек
Число погибших при обстреле нефтебазы в Ровеньках возросло до трех человек - РИА Новости, 10.05.2024
Число погибших при обстреле нефтебазы в Ровеньках возросло до трех человек
Количество погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках Луганской Народной Республики увеличилось до трех, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T23:08
2024-05-10T23:26
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
леонид пасечник
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
ЛУГАНСК, 10 мая - РИА Новости. Количество погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках Луганской Народной Республики увеличилось до трех, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале правительства региона.Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках. На тот момент было известно об одном погибшем и шести пострадавших."Количество погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках увеличилось до трех человек. Кроме того, у нас семеро пострадавших", - сообщила Пащенко.Она уточнила, что четверо - в тяжелом состоянии, один из них переведен на ИВЛ. Двое пострадавших - в состоянии средней тяжести, у всех - минно-взрывные травмы."И вот только сейчас поступила информация, что среди пострадавших есть ребенок", - сообщила Пащенко.
https://ria.ru/20240506/kiev-1943721175.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, вооруженные силы украины, леонид пасечник, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Леонид Пасечник, Происшествия
Число погибших при обстреле нефтебазы в Ровеньках возросло до трех человек

Минздрав: число погибших при обстреле нефтебазы в Ровеньках выросло до 3 человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 мая - РИА Новости. Количество погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках Луганской Народной Республики увеличилось до трех, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале правительства региона.
Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках. На тот момент было известно об одном погибшем и шести пострадавших.
"Количество погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках увеличилось до трех человек. Кроме того, у нас семеро пострадавших", - сообщила Пащенко.
Она уточнила, что четверо - в тяжелом состоянии, один из них переведен на ИВЛ. Двое пострадавших - в состоянии средней тяжести, у всех - минно-взрывные травмы.
"И вот только сейчас поступила информация, что среди пострадавших есть ребенок", - сообщила Пащенко.
Последствия поджога храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кордышев Тернопольской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
"Поставили перед фактом". Киев признался в новом преступлении
6 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛеонид ПасечникПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала