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Число погибших при обстреле нефтебазы в Ровеньках возросло до трех человек
Число погибших при обстреле нефтебазы в Ровеньках возросло до трех человек - РИА Новости, 10.05.2024
Число погибших при обстреле нефтебазы в Ровеньках возросло до трех человек
Количество погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках Луганской Народной Республики увеличилось до трех, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T23:08
2024-05-10T23:08
2024-05-10T23:26
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ЛУГАНСК, 10 мая - РИА Новости. Количество погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках Луганской Народной Республики увеличилось до трех, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале правительства региона.Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках. На тот момент было известно об одном погибшем и шести пострадавших."Количество погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках увеличилось до трех человек. Кроме того, у нас семеро пострадавших", - сообщила Пащенко.Она уточнила, что четверо - в тяжелом состоянии, один из них переведен на ИВЛ. Двое пострадавших - в состоянии средней тяжести, у всех - минно-взрывные травмы."И вот только сейчас поступила информация, что среди пострадавших есть ребенок", - сообщила Пащенко.
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, леонид пасечник, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Леонид Пасечник, Происшествия
Число погибших при обстреле нефтебазы в Ровеньках возросло до трех человек
Минздрав: число погибших при обстреле нефтебазы в Ровеньках выросло до 3 человек