https://ria.ru/20240510/obstrel-1945182329.html

Число погибших при обстреле нефтебазы в Ровеньках возросло до трех человек

Число погибших при обстреле нефтебазы в Ровеньках возросло до трех человек - РИА Новости, 10.05.2024

Число погибших при обстреле нефтебазы в Ровеньках возросло до трех человек

Количество погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках Луганской Народной Республики увеличилось до трех, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T23:08

2024-05-10T23:08

2024-05-10T23:26

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

леонид пасечник

происшествия

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ЛУГАНСК, 10 мая - РИА Новости. Количество погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках Луганской Народной Республики увеличилось до трех, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале правительства региона.Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках. На тот момент было известно об одном погибшем и шести пострадавших."Количество погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках увеличилось до трех человек. Кроме того, у нас семеро пострадавших", - сообщила Пащенко.Она уточнила, что четверо - в тяжелом состоянии, один из них переведен на ИВЛ. Двое пострадавших - в состоянии средней тяжести, у всех - минно-взрывные травмы."И вот только сейчас поступила информация, что среди пострадавших есть ребенок", - сообщила Пащенко.

https://ria.ru/20240506/kiev-1943721175.html

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луганская народная республика, вооруженные силы украины, леонид пасечник, происшествия