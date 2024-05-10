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При обстреле города Ровеньки в ЛНР погиб человек, еще шесть пострадали - РИА Новости, 10.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:46 10.05.2024 (обновлено: 22:56 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/obstrel-1945179873.html
При обстреле города Ровеньки в ЛНР погиб человек, еще шесть пострадали
При обстреле города Ровеньки в ЛНР погиб человек, еще шесть пострадали - РИА Новости, 10.05.2024
При обстреле города Ровеньки в ЛНР погиб человек, еще шесть пострадали
Один человек погиб, шесть ранены в результате удара по нефтебазе в ЛНР, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T22:46
2024-05-10T22:56
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 10 мая — РИА Новости. Один человек погиб, шесть ранены в результате удара по нефтебазе в ЛНР, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале."Противник открыл огонь по мирному городу Ровеньки. Из-за обстрела огнём объята нефтебаза, также повреждены дома вокруг. По предварительным данным, один человек погиб, шесть человек - с ранениями доставлены в больницу. Это сотрудники нефтебазы и местные жители, чьи дома находятся рядом", - сообщил Пасечник.Он уточнил, что на место выехали пожарные."Сейчас главная задача — не допустить распространение огня на жилые дома. Информация уточняется. Помощь пострадавшим держу на личном контроле", — написал Пасечник.
https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле города Ровеньки в ЛНР погиб человек, еще шесть пострадали

Пасечник: при обстреле города Ровеньки в ЛНР погиб человек, еще шесть пострадали

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС стоят возле воронки, образовавшейся в результате обстрела
Сотрудники МЧС стоят возле воронки, образовавшейся в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудники МЧС стоят возле воронки, образовавшейся в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 мая — РИА Новости. Один человек погиб, шесть ранены в результате удара по нефтебазе в ЛНР, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.
"Противник открыл огонь по мирному городу Ровеньки. Из-за обстрела огнём объята нефтебаза, также повреждены дома вокруг. По предварительным данным, один человек погиб, шесть человек - с ранениями доставлены в больницу. Это сотрудники нефтебазы и местные жители, чьи дома находятся рядом", - сообщил Пасечник.
Он уточнил, что на место выехали пожарные.
"Сейчас главная задача — не допустить распространение огня на жилые дома. Информация уточняется. Помощь пострадавшим держу на личном контроле", — написал Пасечник.
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