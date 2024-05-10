https://ria.ru/20240510/obrazovanie-1945113779.html
Мишустин призвал повышать качество обучения на всех уровнях
Мишустин призвал повышать качество обучения на всех уровнях - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин призвал повышать качество обучения на всех уровнях
Качество обучения должно повышаться на всех уровнях образования, заявил и. о. премьер-министра, кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин на... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:09
2024-05-10T15:09
2024-05-10T15:10
михаил мишустин
госдума рф
образование - общество
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Качество обучения должно повышаться на всех уровнях образования, заявил и. о. премьер-министра, кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин на пленарном заседании в Госдуме. "Качество обучения должно повышаться на всех уровнях образования. Приоритет-2030, передовые инженерные школы, проект по созданию современных кампусов - именно эти инициативы станут способствовать решению столь значимой задачи. И, уверен, дадут свой эффект", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240510/ekonomika-1945105905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, госдума рф, образование - общество, россия
Михаил Мишустин, Госдума РФ, Образование - Общество, Россия
Мишустин призвал повышать качество обучения на всех уровнях
Мишустин: качество обучения должно повышаться на всех уровнях образования
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Качество обучения должно повышаться на всех уровнях образования, заявил и. о. премьер-министра, кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин на пленарном заседании в Госдуме.
"Качество обучения должно повышаться на всех уровнях образования. Приоритет-2030, передовые инженерные школы, проект по созданию современных кампусов - именно эти инициативы станут способствовать решению столь значимой задачи. И, уверен, дадут свой эффект", - сказал Мишустин.