https://ria.ru/20240510/obrazovanie-1945113779.html

Мишустин призвал повышать качество обучения на всех уровнях

Мишустин призвал повышать качество обучения на всех уровнях - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин призвал повышать качество обучения на всех уровнях

Качество обучения должно повышаться на всех уровнях образования, заявил и. о. премьер-министра, кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин на... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:09

2024-05-10T15:09

2024-05-10T15:10

михаил мишустин

госдума рф

образование - общество

россия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Качество обучения должно повышаться на всех уровнях образования, заявил и. о. премьер-министра, кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин на пленарном заседании в Госдуме. "Качество обучения должно повышаться на всех уровнях образования. Приоритет-2030, передовые инженерные школы, проект по созданию современных кампусов - именно эти инициативы станут способствовать решению столь значимой задачи. И, уверен, дадут свой эффект", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240510/ekonomika-1945105905.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

михаил мишустин, госдума рф, образование - общество, россия