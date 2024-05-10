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Мишустин призвал повышать качество обучения на всех уровнях - РИА Новости, 10.05.2024
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15:09 10.05.2024 (обновлено: 15:10 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/obrazovanie-1945113779.html
Мишустин призвал повышать качество обучения на всех уровнях
Мишустин призвал повышать качество обучения на всех уровнях - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин призвал повышать качество обучения на всех уровнях
Качество обучения должно повышаться на всех уровнях образования, заявил и. о. премьер-министра, кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин на... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:09
2024-05-10T15:10
михаил мишустин
госдума рф
образование - общество
россия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Качество обучения должно повышаться на всех уровнях образования, заявил и. о. премьер-министра, кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин на пленарном заседании в Госдуме. "Качество обучения должно повышаться на всех уровнях образования. Приоритет-2030, передовые инженерные школы, проект по созданию современных кампусов - именно эти инициативы станут способствовать решению столь значимой задачи. И, уверен, дадут свой эффект", - сказал Мишустин.
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михаил мишустин, госдума рф, образование - общество, россия
Михаил Мишустин, Госдума РФ, Образование - Общество, Россия
Мишустин призвал повышать качество обучения на всех уровнях

Мишустин: качество обучения должно повышаться на всех уровнях образования

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоКандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Качество обучения должно повышаться на всех уровнях образования, заявил и. о. премьер-министра, кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин на пленарном заседании в Госдуме.
"Качество обучения должно повышаться на всех уровнях образования. Приоритет-2030, передовые инженерные школы, проект по созданию современных кампусов - именно эти инициативы станут способствовать решению столь значимой задачи. И, уверен, дадут свой эффект", - сказал Мишустин.
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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