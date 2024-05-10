https://ria.ru/20240510/obrazovanie-1945106161.html

Мишустин призвал пересмотреть контрольные цифры приема в вузы

Мишустин призвал пересмотреть контрольные цифры приема в вузы - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин призвал пересмотреть контрольные цифры приема в вузы

Необходимо пересмотреть контрольные цифры приема в вузы, чтобы выпускники отвечали требованиям экономики, считает и.о. премьер-министра Михаил Мишустин,... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:43

2024-05-10T14:43

2024-05-10T14:43

россия

михаил мишустин

владимир путин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Необходимо пересмотреть контрольные цифры приема в вузы, чтобы выпускники отвечали требованиям экономики, считает и.о. премьер-министра Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент России Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента в качестве кандидата на пост главы правительства. "Нужны и долгосрочные механизмы. В том числе – пересмотр контрольных цифр приема в вузы. Чтобы их выпускники отвечали требованиям компаний, регионов и экономики в целом", - сказал он, выступая в Госдуме. Мишустин отметил рост спроса на рабочие профессии. "В соответствии с поручением президента необходимо подготовить миллион таких специалистов. Убежден, что именно за ними будущее предприятий. Это компетентные кадры, которые осваивают современное оборудование, применяют новейшие методики. И главное – в любое время востребованы. А это означает – стабильный доход и возможности для карьерного роста", - сказал он.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, общество