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Мишустин призвал пересмотреть контрольные цифры приема в вузы - РИА Новости, 10.05.2024
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14:43 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/obrazovanie-1945106161.html
Мишустин призвал пересмотреть контрольные цифры приема в вузы
Мишустин призвал пересмотреть контрольные цифры приема в вузы - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин призвал пересмотреть контрольные цифры приема в вузы
Необходимо пересмотреть контрольные цифры приема в вузы, чтобы выпускники отвечали требованиям экономики, считает и.о. премьер-министра Михаил Мишустин,... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:43
2024-05-10T14:43
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владимир путин
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Необходимо пересмотреть контрольные цифры приема в вузы, чтобы выпускники отвечали требованиям экономики, считает и.о. премьер-министра Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент России Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента в качестве кандидата на пост главы правительства. "Нужны и долгосрочные механизмы. В том числе – пересмотр контрольных цифр приема в вузы. Чтобы их выпускники отвечали требованиям компаний, регионов и экономики в целом", - сказал он, выступая в Госдуме. Мишустин отметил рост спроса на рабочие профессии. "В соответствии с поручением президента необходимо подготовить миллион таких специалистов. Убежден, что именно за ними будущее предприятий. Это компетентные кадры, которые осваивают современное оборудование, применяют новейшие методики. И главное – в любое время востребованы. А это означает – стабильный доход и возможности для карьерного роста", - сказал он.
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россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, общество
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество
Мишустин призвал пересмотреть контрольные цифры приема в вузы

Мишустин: выпускники вузов должны отвечать требованиям экономики

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкКандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин на пресс конференции перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин на пресс конференции перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин на пресс конференции перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Необходимо пересмотреть контрольные цифры приема в вузы, чтобы выпускники отвечали требованиям экономики, считает и.о. премьер-министра Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент России Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента в качестве кандидата на пост главы правительства.
"Нужны и долгосрочные механизмы. В том числе – пересмотр контрольных цифр приема в вузы. Чтобы их выпускники отвечали требованиям компаний, регионов и экономики в целом", - сказал он, выступая в Госдуме.
Мишустин отметил рост спроса на рабочие профессии.
"В соответствии с поручением президента необходимо подготовить миллион таких специалистов. Убежден, что именно за ними будущее предприятий. Это компетентные кадры, которые осваивают современное оборудование, применяют новейшие методики. И главное – в любое время востребованы. А это означает – стабильный доход и возможности для карьерного роста", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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