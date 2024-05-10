https://ria.ru/20240510/obrazovanie-1945106161.html
Мишустин призвал пересмотреть контрольные цифры приема в вузы
Мишустин призвал пересмотреть контрольные цифры приема в вузы - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин призвал пересмотреть контрольные цифры приема в вузы
Необходимо пересмотреть контрольные цифры приема в вузы, чтобы выпускники отвечали требованиям экономики, считает и.о. премьер-министра Михаил Мишустин,... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:43
2024-05-10T14:43
2024-05-10T14:43
россия
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945097683_0:99:2953:1760_1920x0_80_0_0_bc7a15edc33af2313812f79bd12dd535.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Необходимо пересмотреть контрольные цифры приема в вузы, чтобы выпускники отвечали требованиям экономики, считает и.о. премьер-министра Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент России Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента в качестве кандидата на пост главы правительства. "Нужны и долгосрочные механизмы. В том числе – пересмотр контрольных цифр приема в вузы. Чтобы их выпускники отвечали требованиям компаний, регионов и экономики в целом", - сказал он, выступая в Госдуме. Мишустин отметил рост спроса на рабочие профессии. "В соответствии с поручением президента необходимо подготовить миллион таких специалистов. Убежден, что именно за ними будущее предприятий. Это компетентные кадры, которые осваивают современное оборудование, применяют новейшие методики. И главное – в любое время востребованы. А это означает – стабильный доход и возможности для карьерного роста", - сказал он.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945097683_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_81c6cb929cf7a946017c41f23ea3a272.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, общество
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество
Мишустин призвал пересмотреть контрольные цифры приема в вузы
Мишустин: выпускники вузов должны отвечать требованиям экономики
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Необходимо пересмотреть контрольные цифры приема в вузы, чтобы выпускники отвечали требованиям экономики, считает и.о. премьер-министра Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент России Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента в качестве кандидата на пост главы правительства.
"Нужны и долгосрочные механизмы. В том числе – пересмотр контрольных цифр приема в вузы. Чтобы их выпускники отвечали требованиям компаний, регионов и экономики в целом", - сказал он, выступая в Госдуме
.
Мишустин отметил рост спроса на рабочие профессии.
"В соответствии с поручением президента необходимо подготовить миллион таких специалистов. Убежден, что именно за ними будущее предприятий. Это компетентные кадры, которые осваивают современное оборудование, применяют новейшие методики. И главное – в любое время востребованы. А это означает – стабильный доход и возможности для карьерного роста", - сказал он.