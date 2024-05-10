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Нетаньяху заслуживает ордера на арест, заявил президент Колумбии - РИА Новости, 10.05.2024
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16:48 10.05.2024 (обновлено: 21:04 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/netanyakhu-1945135971.html
Нетаньяху заслуживает ордера на арест, заявил президент Колумбии
Нетаньяху заслуживает ордера на арест, заявил президент Колумбии - РИА Новости, 10.05.2024
Нетаньяху заслуживает ордера на арест, заявил президент Колумбии
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заслуживает международного ордера на арест, поскольку отказывается... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:48
2024-05-10T21:04
в мире
израиль
рафах (провинция)
колумбия
биньямин нетаньяху
густаво петро
международный уголовный суд
хамас
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 мая - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заслуживает международного ордера на арест, поскольку отказывается "остановить геноцид" в секторе Газа. "Нетаньяху не остановит геноцид (в секторе Газа - ред). Это подразумевает международный ордер на арест от Международного суда", - написал глава Колумбии в X. По его мнению, Совет безопасности ООН должен обсудить вопрос о миротворческих силах на территории сектора Газа. В среду шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. Позднее президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло. Нетаньяху заявил, что у страны достаточно сил, чтобы воевать в одиночку в случае возможного прекращения американской военной помощи. В ночь на вторник сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Сообщалось о ликвидации 20 палестинских радикалов. Операция в Рафахе началась на фоне продолжающихся усилий посредников привести стороны конфликта в секторе Газа к соглашению о прекращении огня в обмен на освобождение израильских заложников. Камнем преткновения стало требование палестинского движения ХАМАС, чтобы Израиль дал гарантии о полном прекращении войны в секторе Газа и выводе войск. Руководство Израиля готово на временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников, однако не отказывается от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию боевого и политического потенциала ХАМАС. Ранее портал Axios сообщал, что американские сенаторы провели тайные переговоры с высокопоставленными представителями Международного уголовного суда (МУС) по вопросу возможной выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других членов руководства страны. По словам собеседников издания, знакомых с ходом обсуждений, среди американских законодателей звучат призывы к санкциям в отношении суда в случае выдачи ордеров. В Белом доме заявляют, что США не поддерживают расследование МУС по действиям Израиля в секторе Газа и не считают, что суд обладает полномочиями в этом вопросе. По данным издания Times, МУС готовится выдать ордера на арест Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта и главы генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви в связи с обвинениями Израиля в совершении военных преступлений против палестинцев в секторе Газа. Нетаньяху, комментируя эту информацию, заявил, что не допустит никаких попыток МУС "подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону". Премьер также выразил обеспокоенность в связи с возможностью выдачи ордеров на арест израильских чиновников и военных, добавив, что это "создаст опасный прецедент".
https://ria.ru/20240510/guterresh-1945134650.html
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израиль
рафах (провинция)
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в мире, израиль, рафах (провинция), колумбия, биньямин нетаньяху, густаво петро, международный уголовный суд, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Колумбия, Биньямин Нетаньяху, Густаво Петро, Международный уголовный суд, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху заслуживает ордера на арест, заявил президент Колумбии

Президент Колумбии Петро: Нетаньяху заслуживает международного ордера на арест

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 мая - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заслуживает международного ордера на арест, поскольку отказывается "остановить геноцид" в секторе Газа.
"Нетаньяху не остановит геноцид (в секторе Газа - ред). Это подразумевает международный ордер на арест от Международного суда", - написал глава Колумбии в X.
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Потери мирных жителей в Газе превысили потери в СВО, заявил Гутерреш
Вчера, 16:37
По его мнению, Совет безопасности ООН должен обсудить вопрос о миротворческих силах на территории сектора Газа.
В среду шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. Позднее президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло.
Нетаньяху заявил, что у страны достаточно сил, чтобы воевать в одиночку в случае возможного прекращения американской военной помощи.
В ночь на вторник сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Сообщалось о ликвидации 20 палестинских радикалов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
У Израиля достаточно сил, чтобы воевать в одиночку, заявил Нетаньяху
Вчера, 03:19
Операция в Рафахе началась на фоне продолжающихся усилий посредников привести стороны конфликта в секторе Газа к соглашению о прекращении огня в обмен на освобождение израильских заложников. Камнем преткновения стало требование палестинского движения ХАМАС, чтобы Израиль дал гарантии о полном прекращении войны в секторе Газа и выводе войск. Руководство Израиля готово на временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников, однако не отказывается от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию боевого и политического потенциала ХАМАС.
Ранее портал Axios сообщал, что американские сенаторы провели тайные переговоры с высокопоставленными представителями Международного уголовного суда (МУС) по вопросу возможной выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других членов руководства страны. По словам собеседников издания, знакомых с ходом обсуждений, среди американских законодателей звучат призывы к санкциям в отношении суда в случае выдачи ордеров. В Белом доме заявляют, что США не поддерживают расследование МУС по действиям Израиля в секторе Газа и не считают, что суд обладает полномочиями в этом вопросе.
По данным издания Times, МУС готовится выдать ордера на арест Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта и главы генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви в связи с обвинениями Израиля в совершении военных преступлений против палестинцев в секторе Газа. Нетаньяху, комментируя эту информацию, заявил, что не допустит никаких попыток МУС "подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону". Премьер также выразил обеспокоенность в связи с возможностью выдачи ордеров на арест израильских чиновников и военных, добавив, что это "создаст опасный прецедент".
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В миреИзраильРафах (провинция)КолумбияБиньямин НетаньяхуГуставо ПетроМеждународный уголовный судХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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