Нетаньяху заслуживает ордера на арест, заявил президент Колумбии
Президент Колумбии Петро: Нетаньяху заслуживает международного ордера на арест
© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 мая - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заслуживает международного ордера на арест, поскольку отказывается "остановить геноцид" в секторе Газа.
"Нетаньяху не остановит геноцид (в секторе Газа - ред). Это подразумевает международный ордер на арест от Международного суда", - написал глава Колумбии в X.
По его мнению, Совет безопасности ООН должен обсудить вопрос о миротворческих силах на территории сектора Газа.
В среду шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. Позднее президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло.
Нетаньяху заявил, что у страны достаточно сил, чтобы воевать в одиночку в случае возможного прекращения американской военной помощи.
В ночь на вторник сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Сообщалось о ликвидации 20 палестинских радикалов.
Операция в Рафахе началась на фоне продолжающихся усилий посредников привести стороны конфликта в секторе Газа к соглашению о прекращении огня в обмен на освобождение израильских заложников. Камнем преткновения стало требование палестинского движения ХАМАС, чтобы Израиль дал гарантии о полном прекращении войны в секторе Газа и выводе войск. Руководство Израиля готово на временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников, однако не отказывается от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию боевого и политического потенциала ХАМАС.
Ранее портал Axios сообщал, что американские сенаторы провели тайные переговоры с высокопоставленными представителями Международного уголовного суда (МУС) по вопросу возможной выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других членов руководства страны. По словам собеседников издания, знакомых с ходом обсуждений, среди американских законодателей звучат призывы к санкциям в отношении суда в случае выдачи ордеров. В Белом доме заявляют, что США не поддерживают расследование МУС по действиям Израиля в секторе Газа и не считают, что суд обладает полномочиями в этом вопросе.
По данным издания Times, МУС готовится выдать ордера на арест Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта и главы генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви в связи с обвинениями Израиля в совершении военных преступлений против палестинцев в секторе Газа. Нетаньяху, комментируя эту информацию, заявил, что не допустит никаких попыток МУС "подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону". Премьер также выразил обеспокоенность в связи с возможностью выдачи ордеров на арест израильских чиновников и военных, добавив, что это "создаст опасный прецедент".