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Правительство должно продолжать работу во главе с Мишустиным, заявил Нечаев - РИА Новости, 10.05.2024
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15:33 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/nechaev-1945120223.html
Правительство должно продолжать работу во главе с Мишустиным, заявил Нечаев
Правительство должно продолжать работу во главе с Мишустиным, заявил Нечаев - РИА Новости, 10.05.2024
Правительство должно продолжать работу во главе с Мишустиным, заявил Нечаев
Правительство РФ должно продолжать работу под руководством и.о. председателя кабмина и нынешнего кандидата на этот же пост Михаила Мишустина, заявил лидер... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:33
2024-05-10T15:33
политика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 май- РИА Новости. Правительство РФ должно продолжать работу под руководством и.о. председателя кабмина и нынешнего кандидата на этот же пост Михаила Мишустина, заявил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. "Прошла встреча фракции с Михаилом Владимировичем… Конечно, продолжать работу правительство (должно) под руководством Мишустина", - сказал журналистам Нечаев.
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политика, россия, михаил мишустин
Политика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство должно продолжать работу во главе с Мишустиным, заявил Нечаев

Нечаев: правительство РФ должно продолжать работу под руководством Мишустина

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАлексей Нечаев
Алексей Нечаев - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Алексей Нечаев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 май- РИА Новости. Правительство РФ должно продолжать работу под руководством и.о. председателя кабмина и нынешнего кандидата на этот же пост Михаила Мишустина, заявил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.
"Прошла встреча фракции с Михаилом Владимировичем… Конечно, продолжать работу правительство (должно) под руководством Мишустина", - сказал журналистам Нечаев.
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Путин рассказал о своем отношении к партии "Новые люди"
18 марта, 00:38
 
ПолитикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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