https://ria.ru/20240510/nauka-1945115061.html
Правительство представит предложения о научно-технологическом развитии
Правительство представит предложения о научно-технологическом развитии - РИА Новости, 10.05.2024
Правительство представит предложения о научно-технологическом развитии
Кабмин планирует в июне представить в совет по науке и образованию предложения по научно-технологическому развитию РФ, заявил кандидат на должность председателя РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:13
2024-05-10T15:13
2024-05-10T15:13
политика
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кабмин планирует в июне представить в совет по науке и образованию предложения по научно-технологическому развитию РФ, заявил кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в ГД кандидатуру Мишустина на пост премьера. "По поручению президента мы уже организовали работу по формированию приоритетных направлений научно-технического развития, наукоемких технологий… Планируем уже в июне представить в совет по науке и образованию предложения, которые будут обязательно согласованы с экспертным сообществом", - рассказал Мишустин на внеочередном пленарном заседании Государственной думы. Он выразил уверенность, что депутаты примут активное в этом участие.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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политика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Правительство представит предложения о научно-технологическом развитии
Мишустин: правительство представит идеи по научно-технологическому развитию РФ