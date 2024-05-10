https://ria.ru/20240510/nauka-1945115061.html

Правительство представит предложения о научно-технологическом развитии

Правительство представит предложения о научно-технологическом развитии - РИА Новости, 10.05.2024

Правительство представит предложения о научно-технологическом развитии

Кабмин планирует в июне представить в совет по науке и образованию предложения по научно-технологическому развитию РФ, заявил кандидат на должность председателя РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:13

2024-05-10T15:13

2024-05-10T15:13

политика

россия

михаил мишустин

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кабмин планирует в июне представить в совет по науке и образованию предложения по научно-технологическому развитию РФ, заявил кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в ГД кандидатуру Мишустина на пост премьера. "По поручению президента мы уже организовали работу по формированию приоритетных направлений научно-технического развития, наукоемких технологий… Планируем уже в июне представить в совет по науке и образованию предложения, которые будут обязательно согласованы с экспертным сообществом", - рассказал Мишустин на внеочередном пленарном заседании Государственной думы. Он выразил уверенность, что депутаты примут активное в этом участие.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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политика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф