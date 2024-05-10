Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил отменить транспортный налог для участников СВО - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:02 10.05.2024 (обновлено: 16:28 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/nalog-1945127028.html
Миронов предложил отменить транспортный налог для участников СВО
Миронов предложил отменить транспортный налог для участников СВО - РИА Новости, 10.05.2024
Миронов предложил отменить транспортный налог для участников СВО
Лидер фракции СРЗП Сергей Миронов предложил отменить транспортный налог для инвалидов, участвовавших в СВО. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:02
2024-05-10T16:28
россия
специальная военная операция на украине
сергей миронов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934395643_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_d35f72cf593306a43f163fe735a3fca9.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Лидер фракции СРЗП Сергей Миронов предложил отменить транспортный налог для инвалидов, участвовавших в СВО."Наше конкретное предложение: почему бы для участников СВО, для инвалидов войны (не) отменить транспортный налог. Это было бы справедливо", - сказал Миронов в ходе внеочередного пленарного заседания Государственной думы, посвященного представлению кандидата на должность председателя правительства РФ.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934395643_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_47fd4355d20f30a23b41f9223dfc0d0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей миронов, общество
Россия, Специальная военная операция на Украине, Сергей Миронов, Общество
Миронов предложил отменить транспортный налог для участников СВО

Миронов предложил отменить транспортный налог для инвалидов из зоны СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Лидер фракции СРЗП Сергей Миронов предложил отменить транспортный налог для инвалидов, участвовавших в СВО.
"Наше конкретное предложение: почему бы для участников СВО, для инвалидов войны (не) отменить транспортный налог. Это было бы справедливо", - сказал Миронов в ходе внеочередного пленарного заседания Государственной думы, посвященного представлению кандидата на должность председателя правительства РФ.
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Россию не подвел ее единственный союзник
23 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей МироновОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала