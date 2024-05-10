https://ria.ru/20240510/nalog-1945127028.html
Миронов предложил отменить транспортный налог для участников СВО
Миронов предложил отменить транспортный налог для участников СВО - РИА Новости, 10.05.2024
Миронов предложил отменить транспортный налог для участников СВО
Лидер фракции СРЗП Сергей Миронов предложил отменить транспортный налог для инвалидов, участвовавших в СВО. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:02
2024-05-10T16:02
2024-05-10T16:28
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Лидер фракции СРЗП Сергей Миронов предложил отменить транспортный налог для инвалидов, участвовавших в СВО."Наше конкретное предложение: почему бы для участников СВО, для инвалидов войны (не) отменить транспортный налог. Это было бы справедливо", - сказал Миронов в ходе внеочередного пленарного заседания Государственной думы, посвященного представлению кандидата на должность председателя правительства РФ.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
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россия, сергей миронов, общество
Россия, Специальная военная операция на Украине, Сергей Миронов, Общество
Миронов предложил отменить транспортный налог для участников СВО
Миронов предложил отменить транспортный налог для инвалидов из зоны СВО