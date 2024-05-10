https://ria.ru/20240510/moskva-1946155268.html

Москвичей просят быть внимательными на улице из-за сильного ветра в пятницу

Москвичей просят быть внимательными на улице из-за сильного ветра в пятницу - РИА Новости, 15.05.2024

Москвичей просят быть внимательными на улице из-за сильного ветра в пятницу

Москвичей просят быть внимательными на улице из-за сильного ветра в пятницу, сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-10T10:05

2024-05-10T10:05

2024-05-15T15:01

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Москвичей просят быть внимательными на улице из-за сильного ветра в пятницу, сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства. По прогнозам синоптиков, в пятницу в столице местами возможны порывы ветра до 14 метров в секунду, отмечают на канале. "Просим горожан быть внимательными на улице", - говорится в сообщении.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, погода