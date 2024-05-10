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Москвичей просят быть внимательными на улице из-за сильного ветра в пятницу
Москвичей просят быть внимательными на улице из-за сильного ветра в пятницу - РИА Новости, 15.05.2024
Москвичей просят быть внимательными на улице из-за сильного ветра в пятницу
Москвичей просят быть внимательными на улице из-за сильного ветра в пятницу, сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-10T10:05
2024-05-10T10:05
2024-05-15T15:01
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Москвичей просят быть внимательными на улице из-за сильного ветра в пятницу, сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства. По прогнозам синоптиков, в пятницу в столице местами возможны порывы ветра до 14 метров в секунду, отмечают на канале. "Просим горожан быть внимательными на улице", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Москвичей просят быть внимательными на улице из-за сильного ветра в пятницу, сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.
По прогнозам синоптиков, в пятницу в столице местами возможны порывы ветра до 14 метров в секунду, отмечают на канале.
"Просим горожан быть внимательными на улице", - говорится в сообщении.