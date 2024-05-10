Рейтинг@Mail.ru
В Москве проведут пескоструйную очистку более 170 городских объектов - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:30 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/moskva-1945069318.html
В Москве проведут пескоструйную очистку более 170 городских объектов
В Москве проведут пескоструйную очистку более 170 городских объектов - РИА Новости, 10.05.2024
В Москве проведут пескоструйную очистку более 170 городских объектов
Пескоструйную очистку более 170 городских объектов общей площадью около 200 тысяч квадратных метров проведут в Москве, сообщает сайт мэра и правительства... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T10:30
2024-05-10T10:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
рублевское шоссе
капремонт в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863592473_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_69b467ff1d98eb2f139629eb150d4dab.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пескоструйную очистку более 170 городских объектов общей площадью около 200 тысяч квадратных метров проведут в Москве, сообщает сайт мэра и правительства столицы. "В Москве пройдут работы по пескоструйной очистке и сопутствующему ремонту инженерных сооружений. К началу октября планируется привести в порядок поверхности более 170 городских объектов общей площадью около 200 тысяч квадратных метров. Работы пройдут на Бородинском, Третьяковском и Новоарбатском мостах, на набережных Яузы, в пешеходных тоннелях Ярославского и Рублевского шоссе, а также Ленинского проспекта", - говорится в сообщении. Пескоструйная очистка проходит ежегодно в летний период, ее проводят на мостовых сооружениях, набережных, в подземных пешеходных переходах и транспортных тоннелях. Помимо этого, пескоструйной обработке подвергают каменные и бетонные напольные покрытия, лестничные сходы, парапеты, гранитную облицовку, металлические и чугунные ограждения, бетонные поверхности после пескоструйной обработки штукатурят и красят, а у гранитных поверхностей убирают соляные налеты, а после расшивают швы, уточнили на сайте. Работы проводят специальным аппаратом. С помощью песка, который подается по шлангу под большим давлением, очищают старую краску, ржавчину, грязь и налет, что позволяет эффективно и качественно очистить поверхность и подготовить ее перед антикоррозийной и лакокрасочной обработкой, поясняется в сообщении. Сами работы производят бригады специалистов в защитных шлемах и комбинезонах. За смену бригада из пяти человек может обработать более 100 квадратных метров поверхностей.
https://realty.ria.ru/20240508/moskva-1944148105.html
https://realty.ria.ru/20240401/uborka-1937098484.html
москва
рублевское шоссе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863592473_57:0:1194:853_1920x0_80_0_0_5e2688352295157955d2feb1e8af527a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, рублевское шоссе, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Рублевское шоссе, Капремонт в Москве

В Москве проведут пескоструйную очистку более 170 городских объектов

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыПескоструйная очистка инженерных сооружений
Пескоструйная очистка инженерных сооружений - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Пескоструйная очистка инженерных сооружений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пескоструйную очистку более 170 городских объектов общей площадью около 200 тысяч квадратных метров проведут в Москве, сообщает сайт мэра и правительства столицы.
"В Москве пройдут работы по пескоструйной очистке и сопутствующему ремонту инженерных сооружений. К началу октября планируется привести в порядок поверхности более 170 городских объектов общей площадью около 200 тысяч квадратных метров. Работы пройдут на Бородинском, Третьяковском и Новоарбатском мостах, на набережных Яузы, в пешеходных тоннелях Ярославского и Рублевского шоссе, а также Ленинского проспекта", - говорится в сообщении.
Промывка памятника В. В. Маяковскому на Триумфальной площади - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Генеральная уборка Москвы
8 мая, 10:00
Пескоструйная очистка проходит ежегодно в летний период, ее проводят на мостовых сооружениях, набережных, в подземных пешеходных переходах и транспортных тоннелях. Помимо этого, пескоструйной обработке подвергают каменные и бетонные напольные покрытия, лестничные сходы, парапеты, гранитную облицовку, металлические и чугунные ограждения, бетонные поверхности после пескоструйной обработки штукатурят и красят, а у гранитных поверхностей убирают соляные налеты, а после расшивают швы, уточнили на сайте.
Работы проводят специальным аппаратом. С помощью песка, который подается по шлангу под большим давлением, очищают старую краску, ржавчину, грязь и налет, что позволяет эффективно и качественно очистить поверхность и подготовить ее перед антикоррозийной и лакокрасочной обработкой, поясняется в сообщении.
Сами работы производят бригады специалистов в защитных шлемах и комбинезонах. За смену бригада из пяти человек может обработать более 100 квадратных метров поверхностей.
Промывка дорог с шампунем в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Чистый порыв: как в Москве проходит весенняя генеральная уборка
1 апреля, 13:51
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваРублевское шоссеКапремонт в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала