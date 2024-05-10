https://ria.ru/20240510/moskva-1945069318.html

В Москве проведут пескоструйную очистку более 170 городских объектов

В Москве проведут пескоструйную очистку более 170 городских объектов - РИА Новости, 10.05.2024

В Москве проведут пескоструйную очистку более 170 городских объектов

Пескоструйную очистку более 170 городских объектов общей площадью около 200 тысяч квадратных метров проведут в Москве, сообщает сайт мэра и правительства... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T10:30

2024-05-10T10:30

2024-05-10T10:30

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пескоструйную очистку более 170 городских объектов общей площадью около 200 тысяч квадратных метров проведут в Москве, сообщает сайт мэра и правительства столицы. "В Москве пройдут работы по пескоструйной очистке и сопутствующему ремонту инженерных сооружений. К началу октября планируется привести в порядок поверхности более 170 городских объектов общей площадью около 200 тысяч квадратных метров. Работы пройдут на Бородинском, Третьяковском и Новоарбатском мостах, на набережных Яузы, в пешеходных тоннелях Ярославского и Рублевского шоссе, а также Ленинского проспекта", - говорится в сообщении. Пескоструйная очистка проходит ежегодно в летний период, ее проводят на мостовых сооружениях, набережных, в подземных пешеходных переходах и транспортных тоннелях. Помимо этого, пескоструйной обработке подвергают каменные и бетонные напольные покрытия, лестничные сходы, парапеты, гранитную облицовку, металлические и чугунные ограждения, бетонные поверхности после пескоструйной обработки штукатурят и красят, а у гранитных поверхностей убирают соляные налеты, а после расшивают швы, уточнили на сайте. Работы проводят специальным аппаратом. С помощью песка, который подается по шлангу под большим давлением, очищают старую краску, ржавчину, грязь и налет, что позволяет эффективно и качественно очистить поверхность и подготовить ее перед антикоррозийной и лакокрасочной обработкой, поясняется в сообщении. Сами работы производят бригады специалистов в защитных шлемах и комбинезонах. За смену бригада из пяти человек может обработать более 100 квадратных метров поверхностей.

https://realty.ria.ru/20240508/moskva-1944148105.html

https://realty.ria.ru/20240401/uborka-1937098484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, рублевское шоссе, капремонт в москве