https://ria.ru/20240510/moskva-1945063121.html

Праздничный салют в Москве в День Победы

Праздничный салют в Москве в День Победы - РИА Новости, 10.05.2024

Праздничный салют в Москве в День Победы

Празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве завершилось салютом. Завораживающее зрелище — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T11:28

2024-05-10T11:28

2024-05-10T11:28

фото

москва

день победы

день победы — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945060661_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7ea4cf6317640afb1cfd7b90e8fac317.jpg

Празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве завершилось салютом. Завораживающее зрелище — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, москва, день победы, день победы — 2024