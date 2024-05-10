https://ria.ru/20240510/moshenniki-1945037103.html

Раскрыта опасность спонтанного созвона в мессенджерах

Раскрыта опасность спонтанного созвона в мессенджерах - РИА Новости, 10.05.2024

Раскрыта опасность спонтанного созвона в мессенджерах

Мошенники все чаще предпочитают “обрабатывать” своих жертв по видеосвязи. Что им это дает и как этому противостоять, рассказал в интервью агентству "Прайм"... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T02:15

2024-05-10T02:15

2024-05-10T02:15

ваге закарян

общество

россия

мошенничество

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Мошенники все чаще предпочитают “обрабатывать” своих жертв по видеосвязи. Что им это дает и как этому противостоять, рассказал в интервью агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.По его словам, включение камеры во время разговора с мошенником дает последнему очень много информации. Так можно узнать о местонахождении, доходе пользователя, его родственниках и даже о графике работы. Потом все это используют против жертвы — например, с помощью видеозаписи создадут дипфейк и будут рассылать близким с просьбой перевести деньги."Если вы участвуете в видеоконференции и не знаете всех присутствующих, сохраняйте бдительность”, — советует специалист.Лучше отклонять видеозвонки от незнакомых людей, ведь помимо угрозы мошенничества и взлома это нарушение личного пространства. Ваше видео — такие же персональные данные, как банковские сведения или скан паспорта, предупредил Закарян.

https://ria.ru/20240507/gosuslugi-1944270313.html

https://ria.ru/20240423/moshenniki-1941661766.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

ваге закарян, общество, россия, мошенничество