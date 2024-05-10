https://ria.ru/20240510/moshenniki-1945037103.html
Раскрыта опасность спонтанного созвона в мессенджерах
Раскрыта опасность спонтанного созвона в мессенджерах - РИА Новости, 10.05.2024
Раскрыта опасность спонтанного созвона в мессенджерах
Мошенники все чаще предпочитают “обрабатывать” своих жертв по видеосвязи. Что им это дает и как этому противостоять, рассказал в интервью агентству "Прайм"... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T02:15
2024-05-10T02:15
2024-05-10T02:15
ваге закарян
общество
россия
мошенничество
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Мошенники все чаще предпочитают “обрабатывать” своих жертв по видеосвязи. Что им это дает и как этому противостоять, рассказал в интервью агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.По его словам, включение камеры во время разговора с мошенником дает последнему очень много информации. Так можно узнать о местонахождении, доходе пользователя, его родственниках и даже о графике работы. Потом все это используют против жертвы — например, с помощью видеозаписи создадут дипфейк и будут рассылать близким с просьбой перевести деньги."Если вы участвуете в видеоконференции и не знаете всех присутствующих, сохраняйте бдительность”, — советует специалист.Лучше отклонять видеозвонки от незнакомых людей, ведь помимо угрозы мошенничества и взлома это нарушение личного пространства. Ваше видео — такие же персональные данные, как банковские сведения или скан паспорта, предупредил Закарян.
https://ria.ru/20240507/gosuslugi-1944270313.html
https://ria.ru/20240423/moshenniki-1941661766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ваге закарян, общество, россия, мошенничество
Ваге Закарян, Общество, Россия, Мошенничество
Раскрыта опасность спонтанного созвона в мессенджерах
Эксперт Закарян посоветовал отклонять видеозвонки от незнакомых людей
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости.
Мошенники все чаще предпочитают “обрабатывать” своих жертв по видеосвязи. Что им это дает и как этому противостоять, рассказал в интервью
агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.
По его словам, включение камеры во время разговора с мошенником дает последнему очень много информации. Так можно узнать о местонахождении, доходе пользователя, его родственниках и даже о графике работы. Потом все это используют против жертвы — например, с помощью видеозаписи создадут дипфейк и будут рассылать близким с просьбой перевести деньги.
"Если вы участвуете в видеоконференции и не знаете всех присутствующих, сохраняйте бдительность”, — советует специалист.
Лучше отклонять видеозвонки от незнакомых людей, ведь помимо угрозы мошенничества и взлома это нарушение личного пространства. Ваше видео — такие же персональные данные, как банковские сведения или скан паспорта, предупредил Закарян.