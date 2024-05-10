https://ria.ru/20240510/moldaviya-1945072033.html

В Молдавии анонсировали новые учения резервистов национальной армии

В Молдавии анонсировали новые учения резервистов национальной армии - РИА Новости, 10.05.2024

В Молдавии анонсировали новые учения резервистов национальной армии

Минобороны Молдавии анонсировало новые учения резервистов национальной армии, они пройдут с 20 по 24 мая и с 27 по 31 мая, сообщает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T11:00

2024-05-10T11:00

2024-05-10T11:00

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КИШИНЕВ, 10 мая - РИА Новости. Минобороны Молдавии анонсировало новые учения резервистов национальной армии, они пройдут с 20 по 24 мая и с 27 по 31 мая, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства. Ранее в минобороны сообщали, что учения для резервистов пройдут в апреле, мае, июне и сентябре, чтобы проверить их навыки и ознакомить с техникой и вооружением молдавской армии. "Национальная армия проведет новые учения с участием резервистов Вооруженных сил. Учения пройдут в два этапа с 20 по 24 мая и 27-31 мая. Они направлены на проверку навыков резервистов и ознакомление их с техникой и вооружением Национальной армии", - говорится в распространенном для СМИ сообщении ведомства. Учения проводятся в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2024 год и законом о резерве Вооруженных сил. В конце февраля министерство обороны Молдавии начало проводить учет транспортных средств, которые принадлежат госпредприятиям и экономическим агентам. В случае объявления мобилизации автомобили должны быть переданы военным. Речь идет о действии закона о реквизиции имущества и выполнении трудовой обязанности в интересах общества, который действует в республике с 2002 года. В рамках этого же закона власти ежегодно составляют списки всех транспортных средств, которыми владеют госпредприятия и экономические агенты, а также лиц, которые способны управлять техникой.

https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944930775.html

https://ria.ru/20240509/pridnestrove-1944931463.html

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