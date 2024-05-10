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Источник: в Одесской области незаконно мобилизуют пророссийских украинцев
Источник: в Одесской области незаконно мобилизуют пророссийских украинцев - РИА Новости, 10.05.2024
Источник: в Одесской области незаконно мобилизуют пророссийских украинцев
Граждан Украины призывного возраста из Измаильского района Одесской области не мобилизуют в украинскую армию, в отличие от пророссийски настроенных жителей... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:57
2024-05-10T15:57
2024-05-10T15:58
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одесская область
одесса
измаильский район
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК, 10 мая - РИА Новости. Граждан Украины призывного возраста из Измаильского района Одесской области не мобилизуют в украинскую армию, в отличие от пророссийски настроенных жителей Одессы, которых подвергают в том числе незаконной силовой мобилизации, сообщили РИА Новости источники в российских силовых структурах. "Получены сведения о различии мобилизационного процесса в Одессе с одной стороны, и в западных района Одесской области с другой. В Измаильском районе Одесской области местные ТЦК не ведут активной работы по мобилизации местного населения призывного возраста. Не имеющие "брони" призывники свободно передвигаются по улицам, тогда как в самой Одессе ТЦК пытаются насильно мобилизовать даже жителей, не подлежащих призыву", - сообщил агентству источник в силовом ведомстве. По его словам, указанное положение дел свидетельствует о практике двойных стандартов в отношении населения Одесской области: в массе своей пророссийски настроенных одесситов насильно мобилизуют и отправляют, в том числе, на "мясные штурмы", а проевропейски и прокиевски настроенное население западных районов Одесской области, в частности Измаильского района, не мобилизуют. Таким образом, уничтожив в самоубийственных атаках насильно мобилизованных пророссийских граждан и сохранив проукраинских, Киевская власть рассчитывает упрочить в Одессе свое влияние и сохранить регион под своим контролем.
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в мире, одесская область, одесса, измаильский район
В мире, Одесская область, Одесса, Измаильский район, Специальная военная операция на Украине
Источник: в Одесской области незаконно мобилизуют пророссийских украинцев
В Одесской области пророссийских украинцев незаконно мобилизуют в ВСУ
ГЕНИЧЕСК, 10 мая - РИА Новости. Граждан Украины призывного возраста из Измаильского района Одесской области не мобилизуют в украинскую армию, в отличие от пророссийски настроенных жителей Одессы, которых подвергают в том числе незаконной силовой мобилизации, сообщили РИА Новости источники в российских силовых структурах.
"Получены сведения о различии мобилизационного процесса в Одессе с одной стороны, и в западных района Одесской области с другой. В Измаильском районе Одесской области местные ТЦК не ведут активной работы по мобилизации местного населения призывного возраста. Не имеющие "брони" призывники свободно передвигаются по улицам, тогда как в самой Одессе ТЦК пытаются насильно мобилизовать даже жителей, не подлежащих призыву", - сообщил агентству источник в силовом ведомстве.
По его словам, указанное положение дел свидетельствует о практике двойных стандартов в отношении населения Одесской области: в массе своей пророссийски настроенных одесситов насильно мобилизуют и отправляют, в том числе, на "мясные штурмы", а проевропейски и прокиевски настроенное население западных районов Одесской области, в частности Измаильского района, не мобилизуют. Таким образом, уничтожив в самоубийственных атаках насильно мобилизованных пророссийских граждан и сохранив проукраинских, Киевская власть рассчитывает упрочить в Одессе свое влияние и сохранить регион под своим контролем.