https://ria.ru/20240510/mo-1945091684.html

ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой

ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой - РИА Новости, 10.05.2024

ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой

Российские военные уничтожили украинский склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T13:36

2024-05-10T13:36

2024-05-10T13:37

специальная военная операция на украине

одесса

россия

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "Уничтожены склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса, радиолокационные станции: зенитного ракетного комплекса С-300, а также обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19", - говорится в сводке военного ведомства. Также в МО РФ добавили, что поражен склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ.

https://ria.ru/20240503/vsu-1943664252.html

одесса

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одесса, россия, безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)