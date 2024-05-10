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ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой
ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой - РИА Новости, 10.05.2024
ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой
Российские военные уничтожили украинский склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T13:36
2024-05-10T13:36
2024-05-10T13:37
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "Уничтожены склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса, радиолокационные станции: зенитного ракетного комплекса С-300, а также обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19", - говорится в сводке военного ведомства. Также в МО РФ добавили, что поражен склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ.
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одесса, россия, безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой
МО: ВС России уничтожили украинский склад ракетного вооружения в районе Одессы