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ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой - РИА Новости, 10.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:36 10.05.2024 (обновлено: 13:37 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/mo-1945091684.html
ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой
ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой - РИА Новости, 10.05.2024
ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой
Российские военные уничтожили украинский склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T13:36
2024-05-10T13:37
специальная военная операция на украине
одесса
россия
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "Уничтожены склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса, радиолокационные станции: зенитного ракетного комплекса С-300, а также обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19", - говорится в сводке военного ведомства. Также в МО РФ добавили, что поражен склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ.
https://ria.ru/20240503/vsu-1943664252.html
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одесса, россия, безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой

МО: ВС России уничтожили украинский склад ракетного вооружения в районе Одессы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"Уничтожены склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса, радиолокационные станции: зенитного ракетного комплекса С-300, а также обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19", - говорится в сводке военного ведомства.
Также в МО РФ добавили, что поражен склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ.
Последствия взрыва в Одесской области - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаРоссияБезопасностьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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