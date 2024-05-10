https://ria.ru/20240510/mishustin-1945174986.html

Собянин поздравил Мишустина с назначением на пост премьер-министра

Собянин поздравил Мишустина с назначением на пост премьер-министра - РИА Новости, 10.05.2024

Собянин поздравил Мишустина с назначением на пост премьер-министра

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя правительства России, отметив, что кабмин эффективно решал сложные... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T21:59

2024-05-10T21:59

2024-05-10T21:59

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владимир путин

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя правительства России, отметив, что кабмин эффективно решал сложные задачи, которых было немало за последние четыре года. "Поздравляю Михаила Владимировича Мишустина с назначением на пост председателя правительства России. Под его руководством кабмин эффективно решал самые сложные задачи, которых за последние четыре года перед нашей страной стояло немало. Несмотря на пандемию и экономические ограничения Запада, в России реализовано множество масштабных проектов, в том числе в Москве", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Мэр отметил, что правительство поддерживает многие инициативы Москвы и успешно сотрудничает с городскими властями. Собянин выразил уверенность, что новое правительство ждут не меньшие достижения, и пожелал Мишустину успехов в работе. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. До этого Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента на пленарном заседании в пятницу утвердила его кандидатуру и направила постановление об утверждении президенту страны.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1944217788.html

https://radiosputnik.ru/20240510/pravitelstvo-1945145858.html

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политика, россия, москва, михаил мишустин, сергей собянин, владимир путин, госдума рф