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Собянин поздравил Мишустина с назначением на пост премьер-министра
Собянин поздравил Мишустина с назначением на пост премьер-министра - РИА Новости, 10.05.2024
Собянин поздравил Мишустина с назначением на пост премьер-министра
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя правительства России, отметив, что кабмин эффективно решал сложные... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T21:59
2024-05-10T21:59
2024-05-10T21:59
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя правительства России, отметив, что кабмин эффективно решал сложные задачи, которых было немало за последние четыре года. "Поздравляю Михаила Владимировича Мишустина с назначением на пост председателя правительства России. Под его руководством кабмин эффективно решал самые сложные задачи, которых за последние четыре года перед нашей страной стояло немало. Несмотря на пандемию и экономические ограничения Запада, в России реализовано множество масштабных проектов, в том числе в Москве", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Мэр отметил, что правительство поддерживает многие инициативы Москвы и успешно сотрудничает с городскими властями. Собянин выразил уверенность, что новое правительство ждут не меньшие достижения, и пожелал Мишустину успехов в работе. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. До этого Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента на пленарном заседании в пятницу утвердила его кандидатуру и направила постановление об утверждении президенту страны.
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политика, россия, москва, михаил мишустин, сергей собянин, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Москва, Михаил Мишустин, Сергей Собянин, Владимир Путин, Госдума РФ
Собянин поздравил Мишустина с назначением на пост премьер-министра
Собянин поздравил Мишустина с назначением на пост председателя правительства РФ