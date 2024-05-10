https://ria.ru/20240510/mishustin-1945142027.html

Москалькова поздравила Мишустина с утверждением в должности

Москалькова поздравила Мишустина с утверждением в должности - РИА Новости, 10.05.2024

Москалькова поздравила Мишустина с утверждением в должности

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздравила Михаила Мишустина с утверждением его в должности председателя правительства РФ и пожелала... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T17:22

2024-05-10T17:22

2024-05-10T17:22

общество

россия

михаил мишустин

татьяна москалькова

госдума рф

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздравила Михаила Мишустина с утверждением его в должности председателя правительства РФ и пожелала сил и здоровья в деле укрепления прав и свобод российских граждан. "Госдума утвердила председателем правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина. Поздравляем его и желаем сил и здоровья в деле укрепления прав и свобод российских граждан, развития и продвижения экономики и обороноспособности страны", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. Омбудсмен лично присутствовала в Госдуме при обсуждении кандидатуры Мишустина на должность главы правительства. Уполномоченный отметила, что он в своей программе сделал особый акцент на повышении гарантий социальных прав, благосостояния и доходов граждан, на дифференциации адресной поддержки отдельных категорий граждан, принятии новой модели оплаты труда, модернизации ЖКХ, поддержке участников СВО и членов их семей.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1944217788.html

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общество, россия, михаил мишустин, татьяна москалькова, госдума рф, выборы президента рф – радио sputnik