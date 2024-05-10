https://ria.ru/20240510/mishustin-1945135741.html
Мишустин заявил, что выборы показали консолидацию общества вокруг Путина
Мишустин заявил, что выборы показали консолидацию общества вокруг Путина - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин заявил, что выборы показали консолидацию общества вокруг Путина
Выборы в марте продемонстрировали консолидацию общества вокруг главы российского государства Владимира Путина, заявил Михаил Мишустин, утвержденный Госдумой в... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:46
2024-05-10T16:46
2024-05-10T16:46
политика
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
выборы президента рф
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Выборы в марте продемонстрировали консолидацию общества вокруг главы российского государства Владимира Путина, заявил Михаил Мишустин, утвержденный Госдумой в пятницу на пост премьера. "Выборы, прошедшие в марте, продемонстрировали масштабную консолидацию общества вокруг главы нашего государства и его курса развития", - сказал Мишустин в ходе внеочередного пленарного заседания Государственной думы.
https://ria.ru/20240316/mishustin-1933459385.html
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политика, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, выборы президента рф
Политика, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ, Выборы президента РФ
Мишустин заявил, что выборы показали консолидацию общества вокруг Путина
Мишустин: выборы в марте показали консолидацию общества вокруг Путина