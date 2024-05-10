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Мишустин: члены правительства должны нести ответственность за результаты - РИА Новости, 10.05.2024
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16:43 10.05.2024 (обновлено: 17:19 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945135584.html
Мишустин: члены правительства должны нести ответственность за результаты
Мишустин: члены правительства должны нести ответственность за результаты - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин: члены правительства должны нести ответственность за результаты
Каждый член правительства России должен нести персональную ответственность за достижение результатов, это будет ориентиром для нового кабмина, заявил Михаил... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:43
2024-05-10T17:19
политика
россия
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Каждый член правительства России должен нести персональную ответственность за достижение результатов, это будет ориентиром для нового кабмина, заявил Михаил Мишустин, которого Госдума в пятницу утвердила в должности премьер-министра.Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента на пленарном заседании в пятницу утвердила его кандидатуру."Конечно, результаты должны быть важнее всех формальных процедур и регламентов, и каждый член правительства должен нести персональную ответственность за их достижение. Хочу заверить вас, что эти ценности для нового состава правительства будут ориентиром в работе", - заявил Мишустин, выступая в Госдуме после голосования депутатов за его кандидатуру.Необходимо выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей граждан на основе обратной связи, подчеркнул он."Четкое следование курсу нашего президента поможет добиться успехов для благополучия людей и для развития нашей страны. Уверенность в этом есть", - заключил Мишустин.
https://ria.ru/20240510/mishustin-1944217788.html
https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945112157.html
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политика, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, санкции в отношении россии
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ, Санкции в отношении России
Мишустин: члены правительства должны нести ответственность за результаты

Мишустин: члены правительства должны нести ответственность за результаты работы

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Каждый член правительства России должен нести персональную ответственность за достижение результатов, это будет ориентиром для нового кабмина, заявил Михаил Мишустин, которого Госдума в пятницу утвердила в должности премьер-министра.
Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента на пленарном заседании в пятницу утвердила его кандидатуру.
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"Конечно, результаты должны быть важнее всех формальных процедур и регламентов, и каждый член правительства должен нести персональную ответственность за их достижение. Хочу заверить вас, что эти ценности для нового состава правительства будут ориентиром в работе", - заявил Мишустин, выступая в Госдуме после голосования депутатов за его кандидатуру.
Необходимо выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей граждан на основе обратной связи, подчеркнул он.
"Четкое следование курсу нашего президента поможет добиться успехов для благополучия людей и для развития нашей страны. Уверенность в этом есть", - заключил Мишустин.
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