https://ria.ru/20240510/mishustin-1945135584.html

Мишустин: члены правительства должны нести ответственность за результаты

Мишустин: члены правительства должны нести ответственность за результаты - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин: члены правительства должны нести ответственность за результаты

Каждый член правительства России должен нести персональную ответственность за достижение результатов, это будет ориентиром для нового кабмина, заявил Михаил... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:43

2024-05-10T16:43

2024-05-10T17:19

политика

россия

михаил мишустин

владимир путин

госдума рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Каждый член правительства России должен нести персональную ответственность за достижение результатов, это будет ориентиром для нового кабмина, заявил Михаил Мишустин, которого Госдума в пятницу утвердила в должности премьер-министра.Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента на пленарном заседании в пятницу утвердила его кандидатуру."Конечно, результаты должны быть важнее всех формальных процедур и регламентов, и каждый член правительства должен нести персональную ответственность за их достижение. Хочу заверить вас, что эти ценности для нового состава правительства будут ориентиром в работе", - заявил Мишустин, выступая в Госдуме после голосования депутатов за его кандидатуру.Необходимо выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей граждан на основе обратной связи, подчеркнул он."Четкое следование курсу нашего президента поможет добиться успехов для благополучия людей и для развития нашей страны. Уверенность в этом есть", - заключил Мишустин.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1944217788.html

https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945112157.html

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политика, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, санкции в отношении россии