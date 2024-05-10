https://ria.ru/20240510/mishustin-1945135151.html
Мишустин пообещал учитывать в работе правительства темы фракций
Мишустин пообещал учитывать в работе правительства темы фракций - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин пообещал учитывать в работе правительства темы фракций
Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал учитывать в работе нового кабмина темы, которые прозвучали в выступлениях руководителей фракций Госдумы. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:40
2024-05-10T16:40
2024-05-10T16:40
политика
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945115535_118:612:2671:2048_1920x0_80_0_0_b6bc2b9863a0bd2bd0b97d0792454a5d.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал учитывать в работе нового кабмина темы, которые прозвучали в выступлениях руководителей фракций Госдумы. На внеочередном пленарном заседании ГД утвердила Мишустина премьер-министром, за его кандидатуру проголосовали 375 депутатов. "Темы, которые прозвучали в ходе обсуждений с представителями фракций, а также в выступлениях руководителей партий, конечно, будем максимально учитывать в работе нового состава кабинета министров", - сказал Мишустин на заседании.
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945135009.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945115535_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_54c5c7c5e45c83feda06860749d78626.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин пообещал учитывать в работе правительства темы фракций
Мишустин пообещал учитывать в работе правительства темы, озвученные фракциями ГД
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал учитывать в работе нового кабмина темы, которые прозвучали в выступлениях руководителей фракций Госдумы.
На внеочередном пленарном заседании ГД утвердила Мишустина премьер-министром, за его кандидатуру проголосовали 375 депутатов.
"Темы, которые прозвучали в ходе обсуждений с представителями фракций, а также в выступлениях руководителей партий, конечно, будем максимально учитывать в работе нового состава кабинета министров", - сказал Мишустин на заседании.