https://ria.ru/20240510/mishustin-1945135151.html

Мишустин пообещал учитывать в работе правительства темы фракций

Мишустин пообещал учитывать в работе правительства темы фракций - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин пообещал учитывать в работе правительства темы фракций

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал учитывать в работе нового кабмина темы, которые прозвучали в выступлениях руководителей фракций Госдумы. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:40

2024-05-10T16:40

2024-05-10T16:40

политика

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал учитывать в работе нового кабмина темы, которые прозвучали в выступлениях руководителей фракций Госдумы. На внеочередном пленарном заседании ГД утвердила Мишустина премьер-министром, за его кандидатуру проголосовали 375 депутатов. "Темы, которые прозвучали в ходе обсуждений с представителями фракций, а также в выступлениях руководителей партий, конечно, будем максимально учитывать в работе нового состава кабинета министров", - сказал Мишустин на заседании.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945135009.html

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политика, россия, михаил мишустин, госдума рф