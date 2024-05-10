https://ria.ru/20240510/mishustin-1945135009.html

Мишустин призвал сохранить формат взаимодействия с парламентом

Мишустин призвал сохранить формат взаимодействия с парламентом - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин призвал сохранить формат взаимодействия с парламентом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что формат взаимодействия правительства с парламентом доказал эффективность, надо его сохранить. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:38

2024-05-10T16:38

2024-05-10T16:38

политика

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что формат взаимодействия правительства с парламентом доказал эффективность, надо его сохранить. "Формат нашего с вами взаимодействия, уважаемые депутаты, уже доказал свою эффективность. На мой взгляд, необходимо сохранить его и в дальнейшем", - сказал он на внеочередном пленарном заседании Госдумы по представлению кандидата на должность главы правительства.

https://ria.ru/20240320/volodin-1934359987.html

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политика, россия, михаил мишустин, госдума рф