https://ria.ru/20240510/mishustin-1945135009.html
Мишустин призвал сохранить формат взаимодействия с парламентом
Мишустин призвал сохранить формат взаимодействия с парламентом - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин призвал сохранить формат взаимодействия с парламентом
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что формат взаимодействия правительства с парламентом доказал эффективность, надо его сохранить. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:38
2024-05-10T16:38
2024-05-10T16:38
политика
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что формат взаимодействия правительства с парламентом доказал эффективность, надо его сохранить. "Формат нашего с вами взаимодействия, уважаемые депутаты, уже доказал свою эффективность. На мой взгляд, необходимо сохранить его и в дальнейшем", - сказал он на внеочередном пленарном заседании Госдумы по представлению кандидата на должность главы правительства.
https://ria.ru/20240320/volodin-1934359987.html
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политика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин призвал сохранить формат взаимодействия с парламентом
Мишустин призвал сохранить формат взаимодействия правительства с парламентом