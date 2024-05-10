https://ria.ru/20240510/mishustin-1945128927.html

Правительство продолжит инвестировать во все программы АПК, заявил Мишустин

Правительство продолжит инвестировать во все программы АПК, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.05.2024

Правительство продолжит инвестировать во все программы АПК, заявил Мишустин

Правительство РФ продолжит инвестировать во все программы агропромышленного комплекса и финансировать их, заявил кандидат на должность главы кабмина России... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:11

2024-05-10T16:11

2024-05-10T16:11

экономика

россия

михаил мишустин

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство РФ продолжит инвестировать во все программы агропромышленного комплекса и финансировать их, заявил кандидат на должность главы кабмина России Михаил Мишустин. "При тех успехах, которые АПК показывает и при дополнительных доходах будем системно инвестировать и продолжать финансировать все программы агропромышленного комплекса", - сказал он, выступая в Госдуме. "Если смотреть комплексно, то с учетом всех средств и программ развития села и агропромышленного комплекса, у нас объем финансирования в 2024 году составит 600 миллиардов рублей - это серьезный ресурс", - отметил Мишустин. По производству сельхозтехники кабмин по поручению президента РФ Владимира Путина готовит национальный проект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", напомнил он. Там восемь федеральных проектов будет входить, там и селекция, и генетика по АПК, обеспеченность АПК важнейшими ферментами пищевых кормовых добавок, обеспеченность ветеринарными препаратами.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945123299.html

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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф