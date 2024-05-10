https://ria.ru/20240510/mishustin-1945118144.html

Мишустин назвал платформизацию непростым вызовом

Мишустин назвал платформизацию непростым вызовом - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин назвал платформизацию непростым вызовом

Возможности заказать товар или услугу через платформу, минуя регуляторов - это непростой вызов, им надо заниматься, сообщил кандидат на должность... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:25

2024-05-10T15:25

2024-05-10T15:25

экономика

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945115535_118:612:2671:2048_1920x0_80_0_0_b6bc2b9863a0bd2bd0b97d0792454a5d.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Возможности заказать товар или услугу через платформу, минуя регуляторов - это непростой вызов, им надо заниматься, сообщил кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства РФ Михаил Мишустин. "Да, важнейший вопрос, без сомнения разделяю ваши опасения. Вообще платформизация, то есть возможности заказать товар или услугу, используя платформу, минуя регуляторов, - это непростые вызовы, этим надо обязательно заниматься", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутата о сегодняшнем обороте маркетплейсов и регуляторике по ответственности. "Сегодня примерный оборот розничной торговли, который пошел через маркетплейсы, по разным оценкам достигает примерно 8 триллионов рублей, это серьезнейшие средства", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20240205/marketpleysy-1925397991.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, михаил мишустин