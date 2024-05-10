https://ria.ru/20240510/mishustin-1945118144.html
Мишустин назвал платформизацию непростым вызовом
Мишустин назвал платформизацию непростым вызовом - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин назвал платформизацию непростым вызовом
Возможности заказать товар или услугу через платформу, минуя регуляторов - это непростой вызов, им надо заниматься, сообщил кандидат на должность... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:25
2024-05-10T15:25
2024-05-10T15:25
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Возможности заказать товар или услугу через платформу, минуя регуляторов - это непростой вызов, им надо заниматься, сообщил кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства РФ Михаил Мишустин. "Да, важнейший вопрос, без сомнения разделяю ваши опасения. Вообще платформизация, то есть возможности заказать товар или услугу, используя платформу, минуя регуляторов, - это непростые вызовы, этим надо обязательно заниматься", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутата о сегодняшнем обороте маркетплейсов и регуляторике по ответственности. "Сегодня примерный оборот розничной торговли, который пошел через маркетплейсы, по разным оценкам достигает примерно 8 триллионов рублей, это серьезнейшие средства", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20240205/marketpleysy-1925397991.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин назвал платформизацию непростым вызовом
Михаил Мишустин назвал платформизацию непростым вызовом
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Возможности заказать товар или услугу через платформу, минуя регуляторов - это непростой вызов, им надо заниматься, сообщил кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства РФ Михаил Мишустин.
"Да, важнейший вопрос, без сомнения разделяю ваши опасения. Вообще платформизация, то есть возможности заказать товар или услугу, используя платформу, минуя регуляторов, - это непростые вызовы, этим надо обязательно заниматься", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутата о сегодняшнем обороте маркетплейсов и регуляторике по ответственности.
"Сегодня примерный оборот розничной торговли, который пошел через маркетплейсы, по разным оценкам достигает примерно 8 триллионов рублей, это серьезнейшие средства", - подчеркнул Мишустин.