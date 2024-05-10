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Мишустин назвал платформизацию непростым вызовом - РИА Новости, 10.05.2024
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15:25 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945118144.html
Мишустин назвал платформизацию непростым вызовом
Мишустин назвал платформизацию непростым вызовом - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин назвал платформизацию непростым вызовом
Возможности заказать товар или услугу через платформу, минуя регуляторов - это непростой вызов, им надо заниматься, сообщил кандидат на должность... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:25
2024-05-10T15:25
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Возможности заказать товар или услугу через платформу, минуя регуляторов - это непростой вызов, им надо заниматься, сообщил кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства РФ Михаил Мишустин. "Да, важнейший вопрос, без сомнения разделяю ваши опасения. Вообще платформизация, то есть возможности заказать товар или услугу, используя платформу, минуя регуляторов, - это непростые вызовы, этим надо обязательно заниматься", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутата о сегодняшнем обороте маркетплейсов и регуляторике по ответственности. "Сегодня примерный оборот розничной торговли, который пошел через маркетплейсы, по разным оценкам достигает примерно 8 триллионов рублей, это серьезнейшие средства", - подчеркнул Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин назвал платформизацию непростым вызовом

Михаил Мишустин назвал платформизацию непростым вызовом

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы России
Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Возможности заказать товар или услугу через платформу, минуя регуляторов - это непростой вызов, им надо заниматься, сообщил кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства РФ Михаил Мишустин.
"Да, важнейший вопрос, без сомнения разделяю ваши опасения. Вообще платформизация, то есть возможности заказать товар или услугу, используя платформу, минуя регуляторов, - это непростые вызовы, этим надо обязательно заниматься", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутата о сегодняшнем обороте маркетплейсов и регуляторике по ответственности.
"Сегодня примерный оборот розничной торговли, который пошел через маркетплейсы, по разным оценкам достигает примерно 8 триллионов рублей, это серьезнейшие средства", - подчеркнул Мишустин.
Логистический центр - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Правительство оценит проект об ограничении доли маркетплейсов на рынке
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ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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