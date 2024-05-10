https://ria.ru/20240510/mishustin-1945112683.html

Мишустин поблагодарил Володина и депутатов за поддержку

Мишустин поблагодарил Володина и депутатов за поддержку - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин поблагодарил Володина и депутатов за поддержку

Кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства Михаил Мишустин поблагодарил спикера Госдумы Вячеслава Володина и депутатов за поддержку и... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:05

2024-05-10T15:05

2024-05-10T15:06

политика

россия

михаил мишустин

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства Михаил Мишустин поблагодарил спикера Госдумы Вячеслава Володина и депутатов за поддержку и эффективное взаимодействие, добавив, что рассчитывает на сохранение такого подхода. "Хочу поблагодарить Вячеслава Викторовича Володина и вас, уважаемые депутаты, за поддержку и эффективное взаимодействие, которое помогло оперативно принимать необходимые меры и решения для выполнения задач, поставленных президентом. Рассчитываю, что так будет и в дальнейшем, и мы сохраним этот подход", - заявил Мишустин, выступая в Госдуме.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945110148.html

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политика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф