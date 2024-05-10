https://ria.ru/20240510/mishustin-1945112683.html
Мишустин поблагодарил Володина и депутатов за поддержку
Мишустин поблагодарил Володина и депутатов за поддержку - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин поблагодарил Володина и депутатов за поддержку
Кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства Михаил Мишустин поблагодарил спикера Госдумы Вячеслава Володина и депутатов за поддержку и... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:05
2024-05-10T15:05
2024-05-10T15:06
политика
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михаил мишустин
вячеслав володин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства Михаил Мишустин поблагодарил спикера Госдумы Вячеслава Володина и депутатов за поддержку и эффективное взаимодействие, добавив, что рассчитывает на сохранение такого подхода. "Хочу поблагодарить Вячеслава Викторовича Володина и вас, уважаемые депутаты, за поддержку и эффективное взаимодействие, которое помогло оперативно принимать необходимые меры и решения для выполнения задач, поставленных президентом. Рассчитываю, что так будет и в дальнейшем, и мы сохраним этот подход", - заявил Мишустин, выступая в Госдуме.
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политика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Мишустин поблагодарил Володина и депутатов за поддержку
Мишустин поблагодарил Володина и депутатов за поддержку и эффективную кооперацию
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства Михаил Мишустин поблагодарил спикера Госдумы Вячеслава Володина и депутатов за поддержку и эффективное взаимодействие, добавив, что рассчитывает на сохранение такого подхода.
"Хочу поблагодарить Вячеслава Викторовича Володина и вас, уважаемые депутаты, за поддержку и эффективное взаимодействие, которое помогло оперативно принимать необходимые меры и решения для выполнения задач, поставленных президентом. Рассчитываю, что так будет и в дальнейшем, и мы сохраним этот подход", - заявил Мишустин, выступая в Госдуме.