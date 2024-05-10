https://ria.ru/20240510/mishustin-1945110578.html

Мишустин: правительство уделит особое внимание интеграции новых регионов

Мишустин: правительство уделит особое внимание интеграции новых регионов - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин: правительство уделит особое внимание интеграции новых регионов

Правительство России будет уделять особое внимание теме интеграции новых регионов РФ и достижения в них общероссийского уровня социально-экономического... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:01

2024-05-10T15:01

2024-05-10T15:01

политика

россия

михаил мишустин

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство России будет уделять особое внимание теме интеграции новых регионов РФ и достижения в них общероссийского уровня социально-экономического развития, сообщил кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства Михаил Мишустин. Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Вопрос об утверждении его кандидатуры нижняя палата парламента рассмотрит на пленарном заседании в пятницу. "Еще один приоритет на перспективу – полноценная интеграция новых регионов, достижение там общероссийского уровня социально-экономического развития. Этому будем и дальше уделять особое внимание", - заявил Мишустин, выступая на пленарном заседании Госдумы.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945109468.html

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политика, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф