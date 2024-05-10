https://ria.ru/20240510/mishustin-1945110578.html
Мишустин: правительство уделит особое внимание интеграции новых регионов
Мишустин: правительство уделит особое внимание интеграции новых регионов - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин: правительство уделит особое внимание интеграции новых регионов
Правительство России будет уделять особое внимание теме интеграции новых регионов РФ и достижения в них общероссийского уровня социально-экономического... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:01
2024-05-10T15:01
2024-05-10T15:01
политика
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство России будет уделять особое внимание теме интеграции новых регионов РФ и достижения в них общероссийского уровня социально-экономического развития, сообщил кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства Михаил Мишустин. Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Вопрос об утверждении его кандидатуры нижняя палата парламента рассмотрит на пленарном заседании в пятницу. "Еще один приоритет на перспективу – полноценная интеграция новых регионов, достижение там общероссийского уровня социально-экономического развития. Этому будем и дальше уделять особое внимание", - заявил Мишустин, выступая на пленарном заседании Госдумы.
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945109468.html
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политика, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ
Мишустин: правительство уделит особое внимание интеграции новых регионов
Мишустин: правительство уделит особое внимание интеграции новых регионов РФ