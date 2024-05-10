Рейтинг@Mail.ru
Мишустин: правительство уделит особое внимание интеграции новых регионов - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945110578.html
Мишустин: правительство уделит особое внимание интеграции новых регионов
Мишустин: правительство уделит особое внимание интеграции новых регионов - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин: правительство уделит особое внимание интеграции новых регионов
Правительство России будет уделять особое внимание теме интеграции новых регионов РФ и достижения в них общероссийского уровня социально-экономического... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:01
2024-05-10T15:01
политика
россия
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945104457_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4df938842c974c7877ce7ce81fff625e.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство России будет уделять особое внимание теме интеграции новых регионов РФ и достижения в них общероссийского уровня социально-экономического развития, сообщил кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства Михаил Мишустин. Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Вопрос об утверждении его кандидатуры нижняя палата парламента рассмотрит на пленарном заседании в пятницу. "Еще один приоритет на перспективу – полноценная интеграция новых регионов, достижение там общероссийского уровня социально-экономического развития. Этому будем и дальше уделять особое внимание", - заявил Мишустин, выступая на пленарном заседании Госдумы.
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945109468.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945104457_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_bda818701b285c6c14c8527e609cda19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ
Мишустин: правительство уделит особое внимание интеграции новых регионов

Мишустин: правительство уделит особое внимание интеграции новых регионов РФ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы России
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство России будет уделять особое внимание теме интеграции новых регионов РФ и достижения в них общероссийского уровня социально-экономического развития, сообщил кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства Михаил Мишустин.
Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Вопрос об утверждении его кандидатуры нижняя палата парламента рассмотрит на пленарном заседании в пятницу.
"Еще один приоритет на перспективу – полноценная интеграция новых регионов, достижение там общероссийского уровня социально-экономического развития. Этому будем и дальше уделять особое внимание", - заявил Мишустин, выступая на пленарном заседании Госдумы.
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Мишустин назвал повышение производительности труда важной задачей
Вчера, 14:56
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала