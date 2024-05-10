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Мишустин сообщил о планах до конца года сформировать реестр льготников - РИА Новости, 10.05.2024
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14:58 10.05.2024 (обновлено: 15:15 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945110148.html
Мишустин сообщил о планах до конца года сформировать реестр льготников
Мишустин сообщил о планах до конца года сформировать реестр льготников - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин сообщил о планах до конца года сформировать реестр льготников
Правительство РФ планирует до конца года завершить работу по формированию реестра граждан, которым положены льготы, сообщил кандидат на должность... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:58
2024-05-10T15:15
общество
россия
госдума рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство РФ планирует до конца года завершить работу по формированию реестра граждан, которым положены льготы, сообщил кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства Михаил Мишустин."До конца года мы планируем, я уже говорил об этом, завершить работу по формированию реестра граждан, которые нуждаются в предоставлении мер социальной помощи", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос на пленарном заседании Госдумы.Он отметил, что реестр в первую очередь позволит упростить назначение положенных гражданам соцпособий.
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общество, россия, госдума рф, михаил мишустин
Общество, Россия, Госдума РФ, Михаил Мишустин
Мишустин сообщил о планах до конца года сформировать реестр льготников

Мишустин: правительство планирует до конца года сформировать реестр льготников

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство РФ планирует до конца года завершить работу по формированию реестра граждан, которым положены льготы, сообщил кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства Михаил Мишустин.
"До конца года мы планируем, я уже говорил об этом, завершить работу по формированию реестра граждан, которые нуждаются в предоставлении мер социальной помощи", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос на пленарном заседании Госдумы.
Он отметил, что реестр в первую очередь позволит упростить назначение положенных гражданам соцпособий.
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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