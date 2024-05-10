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Мишустин назвал повышение производительности труда важной задачей - РИА Новости, 10.05.2024
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14:56 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945109468.html
Мишустин назвал повышение производительности труда важной задачей
Мишустин назвал повышение производительности труда важной задачей - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин назвал повышение производительности труда важной задачей
Повышение производительности труда - важная задача, власти планируют и дальше тиражировать успешную практику по этой части, заявил кандидат на должность главы... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:56
2024-05-10T14:56
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Повышение производительности труда - важная задача, власти планируют и дальше тиражировать успешную практику по этой части, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме. "Важным считаем повышение производительности труда. Президент уделил этой теме особое внимание в послании. Сейчас действует профильный национальный проект. Будем и дальше тиражировать успешные практики и системы, сокращать избыточные требования. И, конечно, – поддерживать все конструктивные инициативы со стороны предпринимателей", - сказал Мишустин. Он также заявил, что особая роль сейчас у малого и среднего бизнеса, который вносит все более значимый вклад в экономический рост. "В предстоящие шесть лет надо повысить показатель доходов сотрудников таких организаций, он, соответственно, должен расти быстрее, чем экономика в целом. Для этого донастроим уже хорошо зарекомендовавшие меры поддержки, уделим внимание развитию инфраструктуры в регионах", - отметил кандидат на должность главы правительства России. Мишустин добавил, что правительство будет стимулировать небольшой бизнес выходить на мировые рынки в том числе.
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин назвал повышение производительности труда важной задачей

Мишустин: власти продолжат заниматься повышением производительности труда

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Повышение производительности труда - важная задача, власти планируют и дальше тиражировать успешную практику по этой части, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме.
"Важным считаем повышение производительности труда. Президент уделил этой теме особое внимание в послании. Сейчас действует профильный национальный проект. Будем и дальше тиражировать успешные практики и системы, сокращать избыточные требования. И, конечно, – поддерживать все конструктивные инициативы со стороны предпринимателей", - сказал Мишустин.
Он также заявил, что особая роль сейчас у малого и среднего бизнеса, который вносит все более значимый вклад в экономический рост. "В предстоящие шесть лет надо повысить показатель доходов сотрудников таких организаций, он, соответственно, должен расти быстрее, чем экономика в целом. Для этого донастроим уже хорошо зарекомендовавшие меры поддержки, уделим внимание развитию инфраструктуры в регионах", - отметил кандидат на должность главы правительства России.
Мишустин добавил, что правительство будет стимулировать небольшой бизнес выходить на мировые рынки в том числе.
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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