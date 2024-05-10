https://ria.ru/20240510/mishustin-1945109468.html

Мишустин назвал повышение производительности труда важной задачей

Мишустин назвал повышение производительности труда важной задачей - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин назвал повышение производительности труда важной задачей

Повышение производительности труда - важная задача, власти планируют и дальше тиражировать успешную практику по этой части, заявил кандидат на должность главы... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:56

2024-05-10T14:56

2024-05-10T14:56

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Повышение производительности труда - важная задача, власти планируют и дальше тиражировать успешную практику по этой части, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме. "Важным считаем повышение производительности труда. Президент уделил этой теме особое внимание в послании. Сейчас действует профильный национальный проект. Будем и дальше тиражировать успешные практики и системы, сокращать избыточные требования. И, конечно, – поддерживать все конструктивные инициативы со стороны предпринимателей", - сказал Мишустин. Он также заявил, что особая роль сейчас у малого и среднего бизнеса, который вносит все более значимый вклад в экономический рост. "В предстоящие шесть лет надо повысить показатель доходов сотрудников таких организаций, он, соответственно, должен расти быстрее, чем экономика в целом. Для этого донастроим уже хорошо зарекомендовавшие меры поддержки, уделим внимание развитию инфраструктуры в регионах", - отметил кандидат на должность главы правительства России. Мишустин добавил, что правительство будет стимулировать небольшой бизнес выходить на мировые рынки в том числе.

https://ria.ru/20240510/oplata-1945106314.html

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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф