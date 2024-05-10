https://ria.ru/20240510/mishustin-1945108953.html

Мишустин рассказал о планах по обновлению аэропортов

Мишустин рассказал о планах по обновлению аэропортов - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин рассказал о планах по обновлению аэропортов

Ремонт и строительство дорог в России будет продолжено, а для укрепления связности территорий планируется обновить не менее 75 аэропортов, заявил кандидат на... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:55

2024-05-10T14:55

2024-05-10T14:55

политика

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Ремонт и строительство дорог в России будет продолжено, а для укрепления связности территорий планируется обновить не менее 75 аэропортов, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме. "И, конечно, дороги. Продолжим их ремонт и строительство. А для укрепления связности территорий обновим не менее 75 аэропортов. С такой инициативой президент выступил в послании", - сказал Мишустин в пятницу.

https://ria.ru/20240403/mishustin-1937569995.html

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политика, россия, михаил мишустин, госдума рф