https://ria.ru/20240510/mishustin-1945108953.html
Мишустин рассказал о планах по обновлению аэропортов
Мишустин рассказал о планах по обновлению аэропортов - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин рассказал о планах по обновлению аэропортов
Ремонт и строительство дорог в России будет продолжено, а для укрепления связности территорий планируется обновить не менее 75 аэропортов, заявил кандидат на... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:55
2024-05-10T14:55
2024-05-10T14:55
политика
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945104457_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4df938842c974c7877ce7ce81fff625e.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Ремонт и строительство дорог в России будет продолжено, а для укрепления связности территорий планируется обновить не менее 75 аэропортов, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме. "И, конечно, дороги. Продолжим их ремонт и строительство. А для укрепления связности территорий обновим не менее 75 аэропортов. С такой инициативой президент выступил в послании", - сказал Мишустин в пятницу.
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937569995.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945104457_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_bda818701b285c6c14c8527e609cda19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о планах по обновлению аэропортов
Мишустин: для укрепления связности территорий обновят не менее 75 аэропортов