Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о планах по обновлению аэропортов - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945108953.html
Мишустин рассказал о планах по обновлению аэропортов
Мишустин рассказал о планах по обновлению аэропортов - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин рассказал о планах по обновлению аэропортов
Ремонт и строительство дорог в России будет продолжено, а для укрепления связности территорий планируется обновить не менее 75 аэропортов, заявил кандидат на... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:55
2024-05-10T14:55
политика
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945104457_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4df938842c974c7877ce7ce81fff625e.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Ремонт и строительство дорог в России будет продолжено, а для укрепления связности территорий планируется обновить не менее 75 аэропортов, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме. "И, конечно, дороги. Продолжим их ремонт и строительство. А для укрепления связности территорий обновим не менее 75 аэропортов. С такой инициативой президент выступил в послании", - сказал Мишустин в пятницу.
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937569995.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945104457_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_bda818701b285c6c14c8527e609cda19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о планах по обновлению аэропортов

Мишустин: для укрепления связности территорий обновят не менее 75 аэропортов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Ремонт и строительство дорог в России будет продолжено, а для укрепления связности территорий планируется обновить не менее 75 аэропортов, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме.
"И, конечно, дороги. Продолжим их ремонт и строительство. А для укрепления связности территорий обновим не менее 75 аэропортов. С такой инициативой президент выступил в послании", - сказал Мишустин в пятницу.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Мишустин рассказал о постройке новых дорог
3 апреля, 13:27
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала