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Мишустин: правительство хочет наращивать инфраструктурные бюджетные кредиты - РИА Новости, 10.05.2024
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14:52 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945108376.html
Мишустин: правительство хочет наращивать инфраструктурные бюджетные кредиты
Мишустин: правительство хочет наращивать инфраструктурные бюджетные кредиты - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин: правительство хочет наращивать инфраструктурные бюджетные кредиты
Правительство планирует наращивать объем инфраструктурных бюджетных кредитов не менее чем на 250 миллиардов рублей ежегодно, заявил кандидат на должность... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:52
2024-05-10T14:52
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство планирует наращивать объем инфраструктурных бюджетных кредитов не менее чем на 250 миллиардов рублей ежегодно, заявил кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин. Мишустин в пятницу выступает на пленарном заседании Госдумы. "Продолжим также привлекать инвестиции в российские субъекты, в том числе в их инфраструктуру. Есть действующие хорошо известные механизмы. Сегодня подробно мы на встречах с фракциями говорили. Самый востребованный из них - инфраструктурные бюджетные кредиты. Станем наращивать их объем не менее чем на 250 миллиардов рублей ежегодно. А средства, которые по ним возвращаются, использовать, что очень важно, для выдачи новых займов", - сказал Мишустин в ходе заседания. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин в послании подчеркнул, что надо снизить долговую нагрузку субъектов РФ. "Что касается списания двух третей их задолженностей по бюджетным кредитам, сэкономленные ресурсы, соответственно, должны направляться для дальнейшего развития регионов, тоже очень важное решение, создания объектов, которые имеют большое значение для граждан", - сказал Мишустин. Он добавил, что рассчитывает на поддержку депутатов в этой работе, так как они лучше знают, какие конкретные проекты востребованы на местах.
https://ria.ru/20240403/ekonomika-1937583929.html
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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ
Мишустин: правительство хочет наращивать инфраструктурные бюджетные кредиты

Мишустин заявил о планах наращивать объем инфраструктурных бюджетных кредитов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство планирует наращивать объем инфраструктурных бюджетных кредитов не менее чем на 250 миллиардов рублей ежегодно, заявил кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в пятницу выступает на пленарном заседании Госдумы.
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"Продолжим также привлекать инвестиции в российские субъекты, в том числе в их инфраструктуру. Есть действующие хорошо известные механизмы. Сегодня подробно мы на встречах с фракциями говорили. Самый востребованный из них - инфраструктурные бюджетные кредиты. Станем наращивать их объем не менее чем на 250 миллиардов рублей ежегодно. А средства, которые по ним возвращаются, использовать, что очень важно, для выдачи новых займов", - сказал Мишустин в ходе заседания.
Он добавил, что президент РФ Владимир Путин в послании подчеркнул, что надо снизить долговую нагрузку субъектов РФ.
"Что касается списания двух третей их задолженностей по бюджетным кредитам, сэкономленные ресурсы, соответственно, должны направляться для дальнейшего развития регионов, тоже очень важное решение, создания объектов, которые имеют большое значение для граждан", - сказал Мишустин.
Он добавил, что рассчитывает на поддержку депутатов в этой работе, так как они лучше знают, какие конкретные проекты востребованы на местах.
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