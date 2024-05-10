https://ria.ru/20240510/mishustin-1945106848.html

Мишустин рассказал об итогах работы правительства за четыре года

Мишустин рассказал об итогах работы правительства за четыре года - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин рассказал об итогах работы правительства за четыре года

В течение четырехлетнего периода работы правительства удалось улучшить координацию ветвей власти и повысить эффективность работы госаппарата, заявил кандидат на РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:47

2024-05-10T14:47

2024-05-10T14:47

россия

михаил мишустин

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

политика

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В течение четырехлетнего периода работы правительства удалось улучшить координацию ветвей власти и повысить эффективность работы госаппарата, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме. "Совсем недавно в соответствии с Конституцией правительство отчитывалось о результатах своей работы за 2023 год, да и в целом – за прошедшую четырехлетку. За этот период удалось существенно повысить эффективность работы государственного аппарата, улучшить координацию ветвей власти. Как на федеральном, так и на региональном уровнях", - сказал он. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Перед пленарным заседанием Думы в пятницу, посвящённом рассмотрению вопроса об утверждении его кандидатуры, Мишустин встретился со всеми пятью думскими фракциями. Сейчас Мишустин - исполняющий обязанности председателя правительства. Сразу после инаугурации президента РФ 7 мая кабинет министров под его руководством сложил полномочия перед вступившим в должность главой государства. Все члены кабмина стали исполняющими обязанности и будут их исполнять до формирования нового состава правительства. Кандидатуру премьер-министра должны утвердить на пленарном заседании Госдумы 10 мая.

https://ria.ru/20240510/oplata-1945106314.html

https://ria.ru/20240403/pravitelstvo-1937523943.html

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россия, михаил мишустин, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, политика