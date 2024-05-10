Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал об итогах работы правительства за четыре года - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945106848.html
Мишустин рассказал об итогах работы правительства за четыре года
Мишустин рассказал об итогах работы правительства за четыре года - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин рассказал об итогах работы правительства за четыре года
В течение четырехлетнего периода работы правительства удалось улучшить координацию ветвей власти и повысить эффективность работы госаппарата, заявил кандидат на РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:47
2024-05-10T14:47
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937560614_0:149:2961:1815_1920x0_80_0_0_6312c9064478a23fa9956690cc374500.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В течение четырехлетнего периода работы правительства удалось улучшить координацию ветвей власти и повысить эффективность работы госаппарата, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме. "Совсем недавно в соответствии с Конституцией правительство отчитывалось о результатах своей работы за 2023 год, да и в целом – за прошедшую четырехлетку. За этот период удалось существенно повысить эффективность работы государственного аппарата, улучшить координацию ветвей власти. Как на федеральном, так и на региональном уровнях", - сказал он. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Перед пленарным заседанием Думы в пятницу, посвящённом рассмотрению вопроса об утверждении его кандидатуры, Мишустин встретился со всеми пятью думскими фракциями. Сейчас Мишустин - исполняющий обязанности председателя правительства. Сразу после инаугурации президента РФ 7 мая кабинет министров под его руководством сложил полномочия перед вступившим в должность главой государства. Все члены кабмина стали исполняющими обязанности и будут их исполнять до формирования нового состава правительства. Кандидатуру премьер-министра должны утвердить на пленарном заседании Госдумы 10 мая.
https://ria.ru/20240510/oplata-1945106314.html
https://ria.ru/20240403/pravitelstvo-1937523943.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937560614_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_f2d5e5fe77be903f17893997967de300.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, политика
Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ, Политика
Мишустин рассказал об итогах работы правительства за четыре года

Мишустин: за четыре года удалось улучшить координацию ветвей власти

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В течение четырехлетнего периода работы правительства удалось улучшить координацию ветвей власти и повысить эффективность работы госаппарата, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме.
"Совсем недавно в соответствии с Конституцией правительство отчитывалось о результатах своей работы за 2023 год, да и в целом – за прошедшую четырехлетку. За этот период удалось существенно повысить эффективность работы государственного аппарата, улучшить координацию ветвей власти. Как на федеральном, так и на региональном уровнях", - сказал он.
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Мишустин призвал сформировать новую модель оплаты труда бюджетников
Вчера, 14:44
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.
Перед пленарным заседанием Думы в пятницу, посвящённом рассмотрению вопроса об утверждении его кандидатуры, Мишустин встретился со всеми пятью думскими фракциями.
Сейчас Мишустин - исполняющий обязанности председателя правительства. Сразу после инаугурации президента РФ 7 мая кабинет министров под его руководством сложил полномочия перед вступившим в должность главой государства. Все члены кабмина стали исполняющими обязанности и будут их исполнять до формирования нового состава правительства. Кандидатуру премьер-министра должны утвердить на пленарном заседании Госдумы 10 мая.
Мишустин на пленарном заседании в Государственной Думе
"Сложный период успешно пройден". Мишустин выступил с отчетом в Госдуме
3 апреля, 14:00
 
РоссияМихаил МишустинВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала