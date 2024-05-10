Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал, какие меры позволят обеспечить безопасность России - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 10.05.2024 (обновлено: 14:43 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945105521.html
Мишустин рассказал, какие меры позволят обеспечить безопасность России
Мишустин рассказал, какие меры позволят обеспечить безопасность России - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин рассказал, какие меры позволят обеспечить безопасность России
Отечественные электронные платформы в ключевых секторах и госуправлении и современная телекоммуникационная инфраструктура позволят достичь прорывных результатов РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:41
2024-05-10T14:43
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945085503_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_cd364a27017e3e8e3e4a2bc66ab5bebd.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Отечественные электронные платформы в ключевых секторах и госуправлении и современная телекоммуникационная инфраструктура позволят достичь прорывных результатов и обеспечить безопасность РФ, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме. "Сегодня ни одна отрасль не обходится без специализированных программных продуктов. Ну, а наличие собственных электронных платформ в ключевых секторах и госуправлении, современная отечественная телекоммуникационная инфраструктура – это является обязательными условиями достижения прорывных результатов, ну, и, соответственно, обеспечения безопасности страны", - сказал Мишустин. Он отметил, что для решения этих вопросов кабин сконцентрирует усилия на новом национальном проекте по формированию экономики данных.
https://ria.ru/20230920/mishustin-1897481370.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945085503_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_a7ff69d1882fe9d6e5e6f42ee934a48d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал, какие меры позволят обеспечить безопасность России

Мишустин: отечественные электронные платформы позволят обеспечить безопасность

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Отечественные электронные платформы в ключевых секторах и госуправлении и современная телекоммуникационная инфраструктура позволят достичь прорывных результатов и обеспечить безопасность РФ, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме.
"Сегодня ни одна отрасль не обходится без специализированных программных продуктов. Ну, а наличие собственных электронных платформ в ключевых секторах и госуправлении, современная отечественная телекоммуникационная инфраструктура – это является обязательными условиями достижения прорывных результатов, ну, и, соответственно, обеспечения безопасности страны", - сказал Мишустин.
Он отметил, что для решения этих вопросов кабин сконцентрирует усилия на новом национальном проекте по формированию экономики данных.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Мишустин сообщил о высоком спросе на российские технологии
20 сентября 2023, 11:16
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала