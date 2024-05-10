https://ria.ru/20240510/mishustin-1945105521.html

Мишустин рассказал, какие меры позволят обеспечить безопасность России

Мишустин рассказал, какие меры позволят обеспечить безопасность России - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин рассказал, какие меры позволят обеспечить безопасность России

Отечественные электронные платформы в ключевых секторах и госуправлении и современная телекоммуникационная инфраструктура позволят достичь прорывных результатов РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:41

2024-05-10T14:41

2024-05-10T14:43

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Отечественные электронные платформы в ключевых секторах и госуправлении и современная телекоммуникационная инфраструктура позволят достичь прорывных результатов и обеспечить безопасность РФ, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме. "Сегодня ни одна отрасль не обходится без специализированных программных продуктов. Ну, а наличие собственных электронных платформ в ключевых секторах и госуправлении, современная отечественная телекоммуникационная инфраструктура – это является обязательными условиями достижения прорывных результатов, ну, и, соответственно, обеспечения безопасности страны", - сказал Мишустин. Он отметил, что для решения этих вопросов кабин сконцентрирует усилия на новом национальном проекте по формированию экономики данных.

https://ria.ru/20230920/mishustin-1897481370.html

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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф