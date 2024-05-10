https://ria.ru/20240510/mishustin-1945105521.html
Мишустин рассказал, какие меры позволят обеспечить безопасность России
Мишустин рассказал, какие меры позволят обеспечить безопасность России - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин рассказал, какие меры позволят обеспечить безопасность России
Отечественные электронные платформы в ключевых секторах и госуправлении и современная телекоммуникационная инфраструктура позволят достичь прорывных результатов РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:41
2024-05-10T14:41
2024-05-10T14:43
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Отечественные электронные платформы в ключевых секторах и госуправлении и современная телекоммуникационная инфраструктура позволят достичь прорывных результатов и обеспечить безопасность РФ, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме. "Сегодня ни одна отрасль не обходится без специализированных программных продуктов. Ну, а наличие собственных электронных платформ в ключевых секторах и госуправлении, современная отечественная телекоммуникационная инфраструктура – это является обязательными условиями достижения прорывных результатов, ну, и, соответственно, обеспечения безопасности страны", - сказал Мишустин. Он отметил, что для решения этих вопросов кабин сконцентрирует усилия на новом национальном проекте по формированию экономики данных.
https://ria.ru/20230920/mishustin-1897481370.html
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал, какие меры позволят обеспечить безопасность России
Мишустин: отечественные электронные платформы позволят обеспечить безопасность
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Отечественные электронные платформы в ключевых секторах и госуправлении и современная телекоммуникационная инфраструктура позволят достичь прорывных результатов и обеспечить безопасность РФ, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме.
"Сегодня ни одна отрасль не обходится без специализированных программных продуктов. Ну, а наличие собственных электронных платформ в ключевых секторах и госуправлении, современная отечественная телекоммуникационная инфраструктура – это является обязательными условиями достижения прорывных результатов, ну, и, соответственно, обеспечения безопасности страны", - сказал Мишустин.
Он отметил, что для решения этих вопросов кабин сконцентрирует усилия на новом национальном проекте по формированию экономики данных.