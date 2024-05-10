https://ria.ru/20240510/mishustin-1945105365.html

Мишустин: правительство подходит к поддержке семей более широко

Мишустин: правительство подходит к поддержке семей более широко - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин: правительство подходит к поддержке семей более широко

Правительство не ограничивается денежными выплатами в вопросе поддержки семей, подходит к задаче более широко, заявил кандидат на должность председателя... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:41

2024-05-10T14:41

2024-05-10T14:42

общество

россия

михаил мишустин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945104457_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4df938842c974c7877ce7ce81fff625e.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство не ограничивается денежными выплатами в вопросе поддержки семей, подходит к задаче более широко, заявил кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин, также призвав депутатов Госдумы в ближайшее время рассмотреть законопроект о поддержке семей при рождении третьего и последующих детей. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в ГД кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера. "Мы с вами хорошо понимаем, что поддержка семей не может ограничиваться только денежными выплатами и пособиями. Правительство подходит к этой задаче более широко", - отметил Мишустин. Он добавил, что для россиян с детьми "существенное значение имеет жилищный вопрос". "Маткапитал чаще всего используется именно для его решения. Нередко люди прибегают и к заемным средствам. Поэтому по поручению президента продолжим программу выдачи семейной ипотеки еще в течение шести лет – при сохранении базовых параметров", - подчеркнул Мишустин. Он напомнил, что правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому семьи при рождении третьего и последующего детей до конца 2030 года по-прежнему смогут получить положенные 450 тысяч рублей на погашение жилищного кредита. "Рассчитываю, уважаемые депутаты, что вы рассмотрите его в ближайшее время", - резюмировал Мишустин.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945104210.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мишустин, госдума рф