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Мишустин: правительство продолжит поддерживать темпы инвестирования в IT - РИА Новости, 10.05.2024
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14:34 10.05.2024 (обновлено: 14:36 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945104327.html
Мишустин: правительство продолжит поддерживать темпы инвестирования в IT
Мишустин: правительство продолжит поддерживать темпы инвестирования в IT - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин: правительство продолжит поддерживать темпы инвестирования в IT
Правительство продолжит поддерживать темпы увеличения инвестиций в российские IT-решения на уровне как минимум вдвое выше роста экономики, заявил кандидат на... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:34
2024-05-10T14:36
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство продолжит поддерживать темпы увеличения инвестиций в российские IT-решения на уровне как минимум вдвое выше роста экономики, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме."Будем продолжать поддерживать темпы увеличения инвестиций в российские ИТ-решения – на уровне как минимум вдвое выше роста экономики. Чтобы именно они закрывали потребности ведомств и предприятий", - сказал Мишустин.Он также отметил, что необходим комплексный подход к стимулированию производства и внедрения передовых разработок, который будет охватывать все этапы: от подготовки кадров и проведения исследований до выпуска и тестирования пилотных образцов. "Все эти аспекты будут учтены в новом национальном проекте", - добавил Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин: правительство продолжит поддерживать темпы инвестирования в IT

Мишустин: правительство продолжит поддерживать темпы увеличения инвестиций в IT

© iStock.com / dusanpetkovicМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© iStock.com / dusanpetkovic
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство продолжит поддерживать темпы увеличения инвестиций в российские IT-решения на уровне как минимум вдвое выше роста экономики, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме.
«
"Будем продолжать поддерживать темпы увеличения инвестиций в российские ИТ-решения – на уровне как минимум вдвое выше роста экономики. Чтобы именно они закрывали потребности ведомств и предприятий", - сказал Мишустин.
Он также отметил, что необходим комплексный подход к стимулированию производства и внедрения передовых разработок, который будет охватывать все этапы: от подготовки кадров и проведения исследований до выпуска и тестирования пилотных образцов. "Все эти аспекты будут учтены в новом национальном проекте", - добавил Мишустин.
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