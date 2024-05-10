https://ria.ru/20240510/mishustin-1945104327.html

Мишустин: правительство продолжит поддерживать темпы инвестирования в IT

Мишустин: правительство продолжит поддерживать темпы инвестирования в IT - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин: правительство продолжит поддерживать темпы инвестирования в IT

Правительство продолжит поддерживать темпы увеличения инвестиций в российские IT-решения на уровне как минимум вдвое выше роста экономики, заявил кандидат на... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:34

2024-05-10T14:34

2024-05-10T14:36

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство продолжит поддерживать темпы увеличения инвестиций в российские IT-решения на уровне как минимум вдвое выше роста экономики, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме."Будем продолжать поддерживать темпы увеличения инвестиций в российские ИТ-решения – на уровне как минимум вдвое выше роста экономики. Чтобы именно они закрывали потребности ведомств и предприятий", - сказал Мишустин.Он также отметил, что необходим комплексный подход к стимулированию производства и внедрения передовых разработок, который будет охватывать все этапы: от подготовки кадров и проведения исследований до выпуска и тестирования пилотных образцов. "Все эти аспекты будут учтены в новом национальном проекте", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20240405/rost-1937994666.html

россия

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экономика, россия, михаил мишустин