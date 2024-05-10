https://ria.ru/20240510/mishustin-1945104077.html

Мишустин рассказал, что станет базой для развития России

Мишустин рассказал, что станет базой для развития России - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин рассказал, что станет базой для развития России

Сильная экономика, технологический суверенитет, распространение инноваций станут надежной базой для развития России и народосбережения страны, заявил и.о... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:33

2024-05-10T14:33

2024-05-10T14:45

россия

политика

михаил мишустин

владимир путин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945085503_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_cd364a27017e3e8e3e4a2bc66ab5bebd.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сильная экономика, технологический суверенитет, распространение инноваций станут надежной базой для развития России и народосбережения страны, заявил и.о. премьер-министра, кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин на пленарном заседании в Госдуме."Сильная экономика, технологический суверенитет, распространение инноваций станут надежной базой для развития России, повышения качества жизни людей в каждом регионе, дальнейшего выполнения социальных обязательств в полном объеме. И в целом обеспечения народосбережения – четвертого приоритетного направления дальнейшей работы правительства", - сказал Мишустин.Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьера.

https://ria.ru/20240510/oplata-1945106314.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, политика, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф