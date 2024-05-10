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Мишустин рассказал, что станет базой для развития России
Мишустин рассказал, что станет базой для развития России - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин рассказал, что станет базой для развития России
Сильная экономика, технологический суверенитет, распространение инноваций станут надежной базой для развития России и народосбережения страны, заявил и.о... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:33
2024-05-10T14:33
2024-05-10T14:45
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политика
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сильная экономика, технологический суверенитет, распространение инноваций станут надежной базой для развития России и народосбережения страны, заявил и.о. премьер-министра, кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин на пленарном заседании в Госдуме."Сильная экономика, технологический суверенитет, распространение инноваций станут надежной базой для развития России, повышения качества жизни людей в каждом регионе, дальнейшего выполнения социальных обязательств в полном объеме. И в целом обеспечения народосбережения – четвертого приоритетного направления дальнейшей работы правительства", - сказал Мишустин.Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьера.
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россия, политика, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф
Россия, Политика, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ
Мишустин рассказал, что станет базой для развития России
Мишустин: сильная экономика и техсуверенитет станут базой для развития РФ