https://ria.ru/20240510/mishustin-1945102525.html

Мишустин сообщил о девяти проектах технологического суверенитета

Мишустин сообщил о девяти проектах технологического суверенитета - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин сообщил о девяти проектах технологического суверенитета

Правительство РФ заканчивает формирование проектов технологического суверенитета, предварительно их будет девять, заявил кандидат на должность главы... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:30

2024-05-10T14:30

2024-05-10T14:37

россия

госдума рф

михаил мишустин

экономика

технологии

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство РФ заканчивает формирование проектов технологического суверенитета, предварительно их будет девять, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме."Чтобы укрепить устойчивость всей экономики страны в долгосрочной перспективе, будут запущены проекты технологического суверенитета, о которых президент тоже подробно говорил в послании… Сейчас заканчиваем формирование таких проектов. Предварительно их будет девять", - сказал Мишустин.Он добавил, что благодаря таким проектам доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработок, вырастет в полтора раза за шесть лет.По его словам, проекты затронут сферы радиоэлектроники, станкостроения, медицинской техники и технологий, малотоннажной химии, беспилотных авиасистем, космоса, атома, новых энергетических технологий, а также продовольственной безопасности.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945104077.html

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россия, госдума рф, михаил мишустин, экономика, технологии