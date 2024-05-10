https://ria.ru/20240510/mishustin-1945088123.html
Путин призвал Мишустина собраться и работать без пауз
Путин призвал Мишустина собраться и работать без пауз - РИА Новости, 10.05.2024
Путин призвал Мишустина собраться и работать без пауз
Нужно собраться и работать без пауз, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с и.о. главы правительства Михаилом Мишустиным. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T13:09
2024-05-10T13:09
2024-05-10T13:16
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Нужно собраться и работать без пауз, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с и.о. главы правительства Михаилом Мишустиным. "В сегодняшних непростых условиях, конечно, нужно собраться и нужно организовать работу именно так, как мы с вами договорились на последней встрече с правительством, работать без пауз", - сказал Путин Мишустину. "Главное, к чему мы должны стремиться - к реализации этих (национальных - ред.) целей по всем направлениям", - сказал президент.Ранее председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф, правительство рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Правительство РФ
Путин призвал Мишустина собраться и работать без пауз
Путин: в сегодняшних непростых условиях нужно собраться и работать без пауз
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Нужно собраться и работать без пауз, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с и.о. главы правительства Михаилом Мишустиным.
"В сегодняшних непростых условиях, конечно, нужно собраться и нужно организовать работу именно так, как мы с вами договорились на последней встрече с правительством, работать без пауз", - сказал Путин Мишустину.
"Главное, к чему мы должны стремиться - к реализации этих (национальных - ред.) целей по всем направлениям", - сказал президент.
Ранее председатель ГД Вячеслав Володин
сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ.