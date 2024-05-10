https://ria.ru/20240510/mishustin-1945079517.html

Миронов высказался о кандидатуре Мишустина на пост премьер-министра

Миронов высказался о кандидатуре Мишустина на пост премьер-министра - РИА Новости, 10.05.2024

Миронов высказался о кандидатуре Мишустина на пост премьер-министра

На предстоящем голосовании в ГД фракция СРЗП поддержит кандидатуру Михаила Мишустина в качестве председателя правительства, рассчитывает, что он прислушается к... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T12:10

2024-05-10T12:10

2024-05-10T12:17

политика

михаил мишустин

сергей миронов

госдума рф

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. На предстоящем голосовании в ГД фракция СРЗП поддержит кандидатуру Михаила Мишустина в качестве председателя правительства, рассчитывает, что он прислушается к предложениям партии, сообщил в пятницу лидер партии Сергей Миронов. "Знаю, что Михаил Владимирович Мишустин так же, как и наша фракция, настроен на реализацию указа президента – теперь это наша общая ответственность. Рассчитываю, что он и кабинет министров в целом прислушаются к нашим предложениям. Поэтому на предстоящем голосовании в Государственной Думе мы поддержим его кандидатуру в качестве председателя правительства", - сказал он журналистам. Миронов добавил, что при утверждении нового состава правительства фракция СРЗП исходит из необходимости реализации указа президента от 7 мая, которым обозначены национальные цели развития страны на предстоящие годы. "Цели амбициозные и вполне достижимые. Важно, кто и как будет идти к этим целям. В наших вопросах и предложениях мы будем исходить из этого: осознают ли кандидаты на ключевые посты свою ответственность за исполнение указа, имеют ли конкретный план действий", - добавил он. Парламентарий считает, что заявленные национальные цели требуют изменений не только в составе, но и структуре правительства. "Напомню для усиления работы по критически важным направлениям экономики и социальной политики мы предлагаем создать Министерство демографии, Министерство ЖКХ, Министерство геологии, Агентство по делам ветеранов, отдельную миграционную структуру. Разумеется, приоритетной остается задача борьбы с бедностью", - заключил он.

https://ria.ru/20240510/premer-1945062721.html

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945060078.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, михаил мишустин, сергей миронов, госдума рф