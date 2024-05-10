https://ria.ru/20240510/mishustin-1945079517.html
Миронов высказался о кандидатуре Мишустина на пост премьер-министра
Миронов высказался о кандидатуре Мишустина на пост премьер-министра - РИА Новости, 10.05.2024
Миронов высказался о кандидатуре Мишустина на пост премьер-министра
На предстоящем голосовании в ГД фракция СРЗП поддержит кандидатуру Михаила Мишустина в качестве председателя правительства, рассчитывает, что он прислушается к... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T12:10
2024-05-10T12:10
2024-05-10T12:17
политика
михаил мишустин
сергей миронов
госдума рф
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. На предстоящем голосовании в ГД фракция СРЗП поддержит кандидатуру Михаила Мишустина в качестве председателя правительства, рассчитывает, что он прислушается к предложениям партии, сообщил в пятницу лидер партии Сергей Миронов. "Знаю, что Михаил Владимирович Мишустин так же, как и наша фракция, настроен на реализацию указа президента – теперь это наша общая ответственность. Рассчитываю, что он и кабинет министров в целом прислушаются к нашим предложениям. Поэтому на предстоящем голосовании в Государственной Думе мы поддержим его кандидатуру в качестве председателя правительства", - сказал он журналистам. Миронов добавил, что при утверждении нового состава правительства фракция СРЗП исходит из необходимости реализации указа президента от 7 мая, которым обозначены национальные цели развития страны на предстоящие годы. "Цели амбициозные и вполне достижимые. Важно, кто и как будет идти к этим целям. В наших вопросах и предложениях мы будем исходить из этого: осознают ли кандидаты на ключевые посты свою ответственность за исполнение указа, имеют ли конкретный план действий", - добавил он. Парламентарий считает, что заявленные национальные цели требуют изменений не только в составе, но и структуре правительства. "Напомню для усиления работы по критически важным направлениям экономики и социальной политики мы предлагаем создать Министерство демографии, Министерство ЖКХ, Министерство геологии, Агентство по делам ветеранов, отдельную миграционную структуру. Разумеется, приоритетной остается задача борьбы с бедностью", - заключил он.
https://ria.ru/20240510/premer-1945062721.html
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945060078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, михаил мишустин, сергей миронов, госдума рф
Политика, Михаил Мишустин, Сергей Миронов, Госдума РФ
Миронов высказался о кандидатуре Мишустина на пост премьер-министра
Миронов: СРЗП рассчитывает, что Мишустин прислушается к предложениям партии
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. На предстоящем голосовании в ГД фракция СРЗП поддержит кандидатуру Михаила Мишустина в качестве председателя правительства, рассчитывает, что он прислушается к предложениям партии, сообщил в пятницу лидер партии Сергей Миронов.
"Знаю, что Михаил Владимирович Мишустин так же, как и наша фракция, настроен на реализацию указа президента – теперь это наша общая ответственность. Рассчитываю, что он и кабинет министров в целом прислушаются к нашим предложениям. Поэтому на предстоящем голосовании в Государственной Думе мы поддержим его кандидатуру в качестве председателя правительства", - сказал он журналистам.
Миронов добавил, что при утверждении нового состава правительства фракция СРЗП исходит из необходимости реализации указа президента от 7 мая, которым обозначены национальные цели развития страны на предстоящие годы.
"Цели амбициозные и вполне достижимые. Важно, кто и как будет идти к этим целям. В наших вопросах и предложениях мы будем исходить из этого: осознают ли кандидаты на ключевые посты свою ответственность за исполнение указа, имеют ли конкретный план действий", - добавил он.
Парламентарий считает, что заявленные национальные цели требуют изменений не только в составе, но и структуре правительства.
"Напомню для усиления работы по критически важным направлениям экономики и социальной политики мы предлагаем создать Министерство демографии, Министерство ЖКХ, Министерство геологии, Агентство по делам ветеранов, отдельную миграционную структуру. Разумеется, приоритетной остается задача борьбы с бедностью", - заключил он.