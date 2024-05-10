https://ria.ru/20240510/mishustin-1945060078.html
Володин анонсировал встречи Мишустина с фракциями в Госдуме
Володин анонсировал встречи Мишустина с фракциями в Госдуме - РИА Новости, 10.05.2024
Володин анонсировал встречи Мишустина с фракциями в Госдуме
Перед пленарным заседанием Госдумы исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин проведет встречи с фракциями, рассказал журналистам спикер нижней... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T09:30
2024-05-10T09:30
2024-05-10T11:26
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Перед пленарным заседанием Госдумы исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин проведет встречи с фракциями, рассказал журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин. "Это будет откровенный разговор, где не будет закрытых тем. Мы планируем, что он пройдет до 14 часов, до начала заседания Государственной думы", — сказал он.По словам Володина, диалог со всеми политическими силами крайне важен."Что касается уже обсуждения на заседании, вопросы будут задавать от каждой фракции и в выступлениях лидеры фракций также могут обозначить различные темы", — отметил спикер.В Госдуме рассчитывают, что уже в ближайшее время получат предложения по кандидатурам на должности вице-премьеров и министров, добавил он.Рано утром стало известно, что президент Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Пленарное заседание палаты начнется в 14:00, предполагается, что оно продлится около трех часов.Согласно проекту процедуры рассмотрения вопроса об утверждении премьер-министра, кандидата представит полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх. Затем сам кандидат выступит с программой основных направлений деятельности будущего правительства и ответит на вопросы депутатов. Каждая фракция сможет задать по два вопроса. Далее выступят представители фракций, после чего кандидату предоставят заключительное слово. В завершение депутаты проголосуют по проекту постановления об утверждении кандидата на пост главы правительства.
https://ria.ru/20240510/premer-1945058749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Володин анонсировал встречи Мишустина с фракциями в Госдуме
Володин назвал встречи Мишустина с фракциями Госдумы разговором без закрытых тем
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Перед пленарным заседанием Госдумы исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин проведет встречи с фракциями, рассказал журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
«
"Это будет откровенный разговор, где не будет закрытых тем. Мы планируем, что он пройдет до 14 часов, до начала заседания Государственной думы", — сказал он.
По словам Володина, диалог со всеми политическими силами крайне важен.
"Что касается уже обсуждения на заседании, вопросы будут задавать от каждой фракции и в выступлениях лидеры фракций также могут обозначить различные темы", — отметил спикер.
В Госдуме рассчитывают, что уже в ближайшее время получат предложения по кандидатурам на должности вице-премьеров и министров, добавил он.
Рано утром стало известно, что президент Владимир Путин
внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Пленарное заседание палаты начнется в 14:00, предполагается, что оно продлится около трех часов.
Согласно проекту процедуры рассмотрения вопроса об утверждении премьер-министра, кандидата представит полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх. Затем сам кандидат выступит с программой основных направлений деятельности будущего правительства и ответит на вопросы депутатов. Каждая фракция сможет задать по два вопроса. Далее выступят представители фракций, после чего кандидату предоставят заключительное слово. В завершение депутаты проголосуют по проекту постановления об утверждении кандидата на пост главы правительства.