https://ria.ru/20240510/mishustin-1945060078.html

Володин анонсировал встречи Мишустина с фракциями в Госдуме

Володин анонсировал встречи Мишустина с фракциями в Госдуме - РИА Новости, 10.05.2024

Володин анонсировал встречи Мишустина с фракциями в Госдуме

Перед пленарным заседанием Госдумы исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин проведет встречи с фракциями, рассказал журналистам спикер нижней... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T09:30

2024-05-10T09:30

2024-05-10T11:26

политика

россия

михаил мишустин

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Перед пленарным заседанием Госдумы исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин проведет встречи с фракциями, рассказал журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин. "Это будет откровенный разговор, где не будет закрытых тем. Мы планируем, что он пройдет до 14 часов, до начала заседания Государственной думы", — сказал он.По словам Володина, диалог со всеми политическими силами крайне важен."Что касается уже обсуждения на заседании, вопросы будут задавать от каждой фракции и в выступлениях лидеры фракций также могут обозначить различные темы", — отметил спикер.В Госдуме рассчитывают, что уже в ближайшее время получат предложения по кандидатурам на должности вице-премьеров и министров, добавил он.Рано утром стало известно, что президент Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Пленарное заседание палаты начнется в 14:00, предполагается, что оно продлится около трех часов.Согласно проекту процедуры рассмотрения вопроса об утверждении премьер-министра, кандидата представит полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх. Затем сам кандидат выступит с программой основных направлений деятельности будущего правительства и ответит на вопросы депутатов. Каждая фракция сможет задать по два вопроса. Далее выступят представители фракций, после чего кандидату предоставят заключительное слово. В завершение депутаты проголосуют по проекту постановления об утверждении кандидата на пост главы правительства.

https://ria.ru/20240510/premer-1945058749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф