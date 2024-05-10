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Володин анонсировал встречи Мишустина с фракциями в Госдуме - РИА Новости, 10.05.2024
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09:30 10.05.2024 (обновлено: 11:26 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945060078.html
Володин анонсировал встречи Мишустина с фракциями в Госдуме
Володин анонсировал встречи Мишустина с фракциями в Госдуме - РИА Новости, 10.05.2024
Володин анонсировал встречи Мишустина с фракциями в Госдуме
Перед пленарным заседанием Госдумы исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин проведет встречи с фракциями, рассказал журналистам спикер нижней... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T09:30
2024-05-10T11:26
политика
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
владимир путин
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Перед пленарным заседанием Госдумы исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин проведет встречи с фракциями, рассказал журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин. &quot;Это будет откровенный разговор, где не будет закрытых тем. Мы планируем, что он пройдет до 14 часов, до начала заседания Государственной думы&quot;, — сказал он.По словам Володина, диалог со всеми политическими силами крайне важен."Что касается уже обсуждения на заседании, вопросы будут задавать от каждой фракции и в выступлениях лидеры фракций также могут обозначить различные темы", — отметил спикер.В Госдуме рассчитывают, что уже в ближайшее время получат предложения по кандидатурам на должности вице-премьеров и министров, добавил он.Рано утром стало известно, что президент Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Пленарное заседание палаты начнется в 14:00, предполагается, что оно продлится около трех часов.Согласно проекту процедуры рассмотрения вопроса об утверждении премьер-министра, кандидата представит полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх. Затем сам кандидат выступит с программой основных направлений деятельности будущего правительства и ответит на вопросы депутатов. Каждая фракция сможет задать по два вопроса. Далее выступят представители фракций, после чего кандидату предоставят заключительное слово. В завершение депутаты проголосуют по проекту постановления об утверждении кандидата на пост главы правительства.
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политика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Володин анонсировал встречи Мишустина с фракциями в Госдуме

Володин назвал встречи Мишустина с фракциями Госдумы разговором без закрытых тем

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин отвечает на вопросы депутатов Госдумы
Михаил Мишустин отвечает на вопросы депутатов Госдумы - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Михаил Мишустин отвечает на вопросы депутатов Госдумы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Перед пленарным заседанием Госдумы исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин проведет встречи с фракциями, рассказал журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
«

"Это будет откровенный разговор, где не будет закрытых тем. Мы планируем, что он пройдет до 14 часов, до начала заседания Государственной думы", — сказал он.

По словам Володина, диалог со всеми политическими силами крайне важен.
"Что касается уже обсуждения на заседании, вопросы будут задавать от каждой фракции и в выступлениях лидеры фракций также могут обозначить различные темы", — отметил спикер.
В Госдуме рассчитывают, что уже в ближайшее время получат предложения по кандидатурам на должности вице-премьеров и министров, добавил он.
Рано утром стало известно, что президент Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Пленарное заседание палаты начнется в 14:00, предполагается, что оно продлится около трех часов.
Согласно проекту процедуры рассмотрения вопроса об утверждении премьер-министра, кандидата представит полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх. Затем сам кандидат выступит с программой основных направлений деятельности будущего правительства и ответит на вопросы депутатов. Каждая фракция сможет задать по два вопроса. Далее выступят представители фракций, после чего кандидату предоставят заключительное слово. В завершение депутаты проголосуют по проекту постановления об утверждении кандидата на пост главы правительства.
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ПолитикаРоссияМихаил МишустинВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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