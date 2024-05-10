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Миронов предложил создать министерство по демографии - РИА Новости, 10.05.2024
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17:35 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/mironov-1945143805.html
Миронов предложил создать министерство по демографии
Миронов предложил создать министерство по демографии - РИА Новости, 10.05.2024
Миронов предложил создать министерство по демографии
Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил создать министерство по демографии для решения соответствующего вопроса. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T17:35
2024-05-10T17:35
россия
сергей миронов
госдума рф
общество
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил создать министерство по демографии для решения соответствующего вопроса. "Наше предложение – либо министерство, либо агентство по демографии с учетом тех стратегических задач, которые поставил президент, конечно, необходимо принимать", - заявил Миронов на обсуждении кандидатуры председателя правительства РФ на внеочередном заседании Госдумы. Он отметил, что сегодня существует проблема с рождаемостью, однако ни одно министерство за это не отвечает. Миронов добавил, что предложение СРЗП по введению специального повышающего коэффициента по материнскому капиталу в регионах с наименьшей рождаемостью остается в силе.
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россия, сергей миронов, госдума рф, общество
Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ, Общество
Миронов предложил создать министерство по демографии

Миронов предложил создать министерство для решения вопросов демографии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил создать министерство по демографии для решения соответствующего вопроса.
"Наше предложение – либо министерство, либо агентство по демографии с учетом тех стратегических задач, которые поставил президент, конечно, необходимо принимать", - заявил Миронов на обсуждении кандидатуры председателя правительства РФ на внеочередном заседании Госдумы.
Он отметил, что сегодня существует проблема с рождаемостью, однако ни одно министерство за это не отвечает. Миронов добавил, что предложение СРЗП по введению специального повышающего коэффициента по материнскому капиталу в регионах с наименьшей рождаемостью остается в силе.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов во время пресс-подхода по итогам встречи с кандидатом на пост председателя правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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