https://ria.ru/20240510/mironov-1945143805.html
Миронов предложил создать министерство по демографии
Миронов предложил создать министерство по демографии - РИА Новости, 10.05.2024
Миронов предложил создать министерство по демографии
Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил создать министерство по демографии для решения соответствующего вопроса. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T17:35
2024-05-10T17:35
2024-05-10T17:35
россия
сергей миронов
госдума рф
общество
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил создать министерство по демографии для решения соответствующего вопроса. "Наше предложение – либо министерство, либо агентство по демографии с учетом тех стратегических задач, которые поставил президент, конечно, необходимо принимать", - заявил Миронов на обсуждении кандидатуры председателя правительства РФ на внеочередном заседании Госдумы. Он отметил, что сегодня существует проблема с рождаемостью, однако ни одно министерство за это не отвечает. Миронов добавил, что предложение СРЗП по введению специального повышающего коэффициента по материнскому капиталу в регионах с наименьшей рождаемостью остается в силе.
https://ria.ru/20240510/migratsiya-1945127584.html
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россия, сергей миронов, госдума рф, общество
Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ, Общество
Миронов предложил создать министерство по демографии
Миронов предложил создать министерство для решения вопросов демографии